Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, масштабна наступальна операція на кількох напрямках залежить від кількох факторів.

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Коли Україна буде готова до масштабного наступу

У 2022 році українським військовим здебільшого надходила дещо модернізована техніка радянського зразка –польські танки Т-72, різні ББМ та БМП. У 2023 році союзники побачили, що західна техніка ефективніша, ніж стара радянська й навіть нова російська. Хоча вона не концептуально відрізняється – в основі лежать радянські розробки, проте трішки модернізовані.

Поновлення великих наступальних дій залежатиме від того, наскільки швидко західні партнери зможуть переозброїти й надати необхідну кількість техніки Силам оборони України. Те, що її треба надавати у більших обсягах та швидше, ніж минулого року – таке розуміння на Заході вже є з огляду заяв європейських та американських політиків.

Приміром, ексглава ЦРУ Девід Петреус заявив, що прорив не відбувся через те, що зброя та техніка, про яку просила Україна, находили зі значними затримками. З такою думкою погоджується директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст. За його словами, було безглуздо очікувати великого українського прориву у 2023 році, тому що "ми не озброїли Україну, щоб зробити цей прорив".

На нашу перспективу потрібно спиратися на термін до пів року – десь кінець весни – початок літа, можливо, ми будемо готові до проведення масштабної наступальної операції хоча б межах одного – двох оперативних напрямків, які вплинуть на загальну ситуацію по лінії фронту,

– підкреслив Олег Жданов

Такий варіант цілком можливий і міг розглядатися військовим керівництвом на останніх Ставках Верховного головнокомандувача. Під час підсумкової пресконференції Володимира Зеленського звучала цифра 400 – 500 тисяч військових – мовилося про потреби на 2024 рік, які набиратимуться протягом року, а не про термінову мобілізацію.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що цифру у 400 – 500 тисяч мобілізованих командування сформувало із розрахунків на наступний рік. Ця цифра враховує покриття некомплекту, формування нових частин та прогноз втрат.

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