Нацполиция провела более 400 обысков и закрыла почти сотню мошеннических колл-центров

Украинские правоохранители провели масштабную спецоперацию и ликвидировали разветвленную сеть call-центров, обманывавших людей по всему миру. Во время рейдов правоохранители изъяли огромное количество техники, налички и дорогих автомобилей.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, а также Национальная полиция.

Какие результаты обысков?

СБУ и Нацполиция приостановили деятельность 94 мошеннических call-центров по всей стране. Всего силовики провели 411 обысков во многих областях Украины и ликвидировали около 1800 рабочих мест операторов.

Следственные действия охватили Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую, Львовскую, Винницкую, Закарпатскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую и другие области. В результате рейдов полицейские изъяли более 3300 компьютеров, более тысячи телефонов, 5 тысяч SIM-карт, 20 криптогаманцев и 90 банковских карт.

Кроме этого, правоохранители обнаружили более 2 миллионов долларов США, 64 тысячи евро, килограмм золота в слитках, элитные часы и 22 автомобиля и мотоцикла премиум класса.

Полиция провела обыски в call-центрах: Фото Нацполиции

Что известно о деятельности мошенников?

Организаторы разветвленной схемы тщательно готовили работников со знанием иностранных языков и даже проверяли их на полиграфе, чтобы предотвратить утечку информации. Для убедительности злоумышленники маскировались под юристов, банкиров или госслужащих и активно применяли технологии deepfake.

Схемы были разными, но цель одна – завладеть чужими деньгами. Одни представлялись консультантами по выгодным инвестициям. Другие привлекали людей на фейковые торговые платформы. Третьи находили тех, кто уже потерял деньги из-за мошенников, и обманывали их повторно якобы предлагая помощь с "возвратом инвестиций",

– отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Он добавил, что полученные средства фигуранты конвертировали в криптовалюту, дробили между кошельками и выводили через подставных лиц, скупая элитную недвижимость и предметы роскоши.

По предварительным оценкам, ущерб потерпевшим из Украины, ЕС и стран Центральной Азии превышает 100 миллионов гривен. 26 участников преступных группировок уже получили подозрения.

Полиция закрыла call-центры: смотрите видео

Недавно Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что украинским компаниям поступают анонимные письма с угрозами якобы от "владельцев Шахедов". В сообщениях неизвестные требуют деньги, обещая "не атаковать" объекты бизнеса беспилотниками.