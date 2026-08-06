Об этом сообщает советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что требуют "владельцы Шахедов" от украинских компаний?

В сообщениях утверждается, что автозаправочные станции, склады и логистические объекты якобы являются "военными целями" и могут подвергнуться атакам беспилотников. Неизвестные предлагают предпринимателям связаться с ними через Telegram и "договориться", обещая, что в таком случае бизнес "не пострадает так критично, как другие".

Также в письме отмечается, что обращение в правоохранительные органы якобы "ничего не изменит". В сети уже опубликовали пример такого сообщения.



Письмо, которое получает украинский бизнес / Фото с телеграм-канала "Флэш"

"Флэш" призвал владельцев компаний не поддаваться на подобные угрозы и не верить таким письмам.

Последние атаки на украинский бизнес

Напомним, российская атака 5 августа нанесла критические повреждения инфраструктуре компании "Эпицентр". В Киеве полностью уничтожен логистический центр и два больших складских комплекса, а в Калиновке ракета попала в завод Epicentr Ceramic Corporation, фактически остановив производство. В результате удара погиб один работник, еще трое получили ранения. Также сгорели 20 автомобилей сотрудников. Из-за уничтожения всех производственных печей компания временно переносит производство керамической плитки на два своих завода за рубежом, чтобы избежать дефицита продукции.

В результате российской атаки дрона на Днепр 4 августа полностью сгорел логистический склад корпорации "Биосфера" площадью 6 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил готовую продукцию брендов "Фрекен Бок", Smile, PRO Service, Novita, Vortex, Eventa и "ЛайKit", а также складскую технику и оборудование. Во время удара никто не пострадал, поскольку работники находились в укрытии.

В результате ночной российской атаки 4 августа на Днепр значительные повреждения получил склад производителя сладостей Millennium. Компания потеряла значительную часть готовой продукции, из-за чего возможны временные перебои с поставками отдельных товаров. При этом никто из работников не пострадал. На предприятии уже начались восстановительные работы, чтобы как можно быстрее возобновить логистику и стабилизировать поставки продукции.