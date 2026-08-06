Про це повідомляє радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що вимагають "власники Шахедів" від українських компаній?

У повідомленнях стверджується, що автозаправні станції, склади та логістичні об'єкти нібито є "військовими цілями" та можуть зазнати атак безпілотників. Невідомі пропонують підприємцям зв'язатися з ними через телеграм і "домовитися", обіцяючи, що у такому разі бізнес "не постраждає так критично, як інші".

Також у листі зазначається, що звернення до правоохоронних органів нібито "нічого не змінить". У мережі вже оприлюднили приклад такого повідомлення.



Лист, який отримує український бізнес / Фото з телеграм-каналу "Флеша"

"Флеш" закликав власників компаній не піддаватися на подібні погрози та не вірити таким листам.

Останні атаки на український бізнес

Нагадаємо, російська атака 5 серпня завдала критичних руйнувань інфраструктурі компанії "Епіцентр". У Києві повністю знищено логістичний центр і два великі складські комплекси, а в Калинівці ракета влучила у завод Epicentr Ceramic Corporation, фактично зупинивши виробництво. Унаслідок удару загинув один працівник, ще троє дістали поранення. Також згоріли 20 автомобілів співробітників. Через знищення всіх виробничих печей компанія тимчасово переносить виробництво керамічної плитки на два свої заводи за кордоном, щоб уникнути дефіциту продукції.

Унаслідок російської атаки дрона по Дніпру 4 серпня повністю згорів логістичний склад корпорації "Біосфера" площею 6 тисяч квадратних метрів. Вогонь знищив готову продукцію брендів "Фрекен Бок", Smile, PRO Service, Novita, Vortex, Eventa та "ЛайKit", а також складську техніку й обладнання. Під час удару ніхто не постраждав, оскільки працівники перебували в укритті.

Унаслідок нічної російської атаки 4 серпня на Дніпро значних пошкоджень зазнав склад виробника солодощів Millennium. Компанія втратила значну частину готової продукції, через що можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Водночас ніхто з працівників не постраждав. На підприємстві вже розпочали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити логістику та стабілізувати постачання продукції.