В компании сообщили, что во время обстрела никто из сотрудников не пострадал. Об этом Millenium написала в своих социальных сетях.

Что известно об атаке?

Склад известного производителя шоколада Millennium в Днепре получил значительные повреждения в результате ночной российской атаки. Компания опубликовала официальное заявление, в котором сообщила о последствиях обстрела и текущей ситуации на предприятии.

Из-за потери значительной части готовой продукции в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных видов сладостей. В то же время в компании подчеркнули, что пострадавших в результате удара нет.

Но для нас самое главное, что люди в безопасности! Нам особенно жаль, что мы с заботой готовили к отправке для наших покупателей и партнеров,

– отмечают в компании.

В настоящее время на предприятии уже начаты восстановительные работы, чтобы как можно быстрее нормализовать логистику и поставки. Производитель выразил благодарность клиентам и партнерам за поддержку, доверие и понимание в это сложное время.

Ранее, в понедельник, 3 августа, в результате российского удара был уничтожен складской комплекс компании по производству мороженого "Ласунка". Огонь полностью уничтожил продукцию, которую готовили к отправке в магазины по всей стране.