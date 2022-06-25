Масштабная провокация для вовлечения Беларуси в войну против Украины, – разведка о ночных атаках

Украина подверглась массовым ракетным обстрелам в ночь на 25 июня. Наша разведка назвала подобные действия врага масштабной провокацией.

По данным наших разведчиков, таким образом Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины. Для этого использует наиболее коварные методы.

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Из каких самолетов выпускали ракеты по Украине

Наши разведчики сообщили, что российские бомбардировщики били по нашему государству непосредственно с территории Беларуси. Для этого использовали шесть самолетов Ту-22М3. Вражеская авиация выполнила пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков возле Мозыря. Это примерно по 50 – 60 километров от государственной границы Украины.

Эти бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка", который расположен в Калужской области России. Далее их маршрут пролегал через территорию Смоленской области. Тогда бомбардировщики входили в воздушное пространство Беларуси.

Они запустили ракеты и полетели обратно в аэропорт "Шайковка" в Россию, откуда и вылетели. Нанесли ракетные удары по Киевской, Черниговской, Сумской областях.

Первый авиационный удар из Беларуси

В разведке также отметили, что по Украине вражеская авиация впервые выпускала ракеты непосредственно с территории Беларуси.

Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевской власти втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника,

– отмечают разведчики.

Они также напомнили об информации, которую сообщали накануне. Речь идет о том, что в белорусский Мозырь приехали российские диверсионные группы. В их планах – взорвать в городе жилые дома, школы и больницы. Возможные провокации хотят подать, как ответ Украины на проведенные авиаудары.

Ракетные обстрелы украинских областей

Об атаке ночью и утром сообщили во Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской и ряде других областей. По Украине выпустили десятки ракет. На Житомирщине это сравнили с первым днем войны, когда враг начал свои подлые обстрелы. В сам город Житомир ракеты не плыли, но попали в военные объекты вокруг. Из-за этого один военный погиб, один ранен. Из Беларуси выпустили около 30 ракет.

Пострадала и пограничная Черниговская область. Российские оккупанты запустили по поселку Десна 20 ракет. Обстрел произошел около 05: 00 также из Беларуси. Разрушили также объекты инфраструктуры. По предварительной информации, потерь из-за атаки не было.

Запускали ракет не только из Беларуси, но и с Черного моря. Пострадал город Николаев. Выпустили 5 ракет типа "Калибр". Разрушениям подверглась общественная инфраструктура. Данных о пострадавших пока не сообщали. Ракеты типа "Калибр" – они имеют меньшую зону поражения, но разрушений от них больше.

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