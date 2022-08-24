Масштабная тревога в Украине: есть прилеты на Хмельнитчине, сообщают о взрывах на Житомирщине

В Хмельницкой и Житомирской областях 24 августа слышны звуки взрывов. Во многих областях Украины – воздушная тревога.

Сообщения о взрывах в Хмельницкой области появились в 17:24, в Житомирской – в 17:15. Впоследствии в Житомирской ОВА отметили – информация о предполагаемых взрывах на территории Емильчинской общины не подтвердилась.

Важно Почти по всей территории Украины воздушная тревога: немедленно в укрытие

Глава Овручской общины Житомирской области Иван Коруд рассказал, что жители слышали звуки вылетов двух ракет с территории беларуси, пишет "Суспільне". Однако в самой общине пока тихо.

В Хмельницкой области – "прилеты"

В телеграм-каналах предполагают, что это может быть работа ПВО. Хотя местные жители отмечают, что в Хмельницкой области якобы поднимается облако дыма. Впоследствии глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий таки подтвердил, что в области есть "прилеты". Пообещал предоставить детали позже.

Городской глава Хмельницкого Александр Симчишин тоже подтвердил "прилеты" в Хмельницкую область. Однако заверил, что на территории Хмельницкой общины "прилетов" не зафиксировано.

Напомним, ни в коем случае нельзя публиковать фото или видео вероятных "прилетов". Это только поможет врагу скорректировать огонь.

Обратите внимание! 24 августа россияне поздравляют Украину с Днем Независимости обстрелами. Уже в который раз объявляют "волну" масштабных тревог – сирены раздаются в каждой области.

Власти настоятельно рекомендуют не игнорировать опасность и оставаться в укрытиях.

Обстрелы 24 августа

Ночью захватчики обстреляли Запорожскую область. Вражеские снаряды попали в 6 домов. К счастью, информации о пострадавших не было.

Днем оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Ракета прилетела в жилой дом Синельниковского района. Под завалами оказались двое детей. Они выжили.

Кроме того, "прилеты" были и в Полтавской области – по инфраструктуре. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

В Черкасской области в небе силы ПВО сбили вражескую ракету.

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