Масштабная тревога в Украине: сообщают о взрывах в Киевской области – вероятно, ПВО

Во время масштабной воздушной тревоги в Киевской области раздались взрывы. Вероятно, это следствие работы сил ПВО.

Глава ОВА Алексей Кулеба призвал не распространять кадры с работой ПВО. Тревога в Киеве и области длилась час с 12:27.

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Работает ПВО

Первые сообщения о взрывах появились около 13.10. Звуки взрывов слышали в некоторых регионах Киева и области. Впоследствии глава ОВА Алексей Кулеба обратился к гражданам и попросил не распространять фото и видео с работой ПВО. То есть глава администрации фактически подтвердил, что в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Ни в коем случае не фиксируйте и не выкладывайте в соцсети работу нашей ПВО,

– подчеркнул Кулеба.

Стоит отметить, что воздушная тревога днем 16 октября была объявлена почти по всей стране – сирены не звучали только во временно оккупированном Крыму.