Голова ОВА Олексій Кулеба закликав не поширювати кадри з роботою ППО. Тривога у Києві та області тривала годину з 12:27.

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Працює ППО

Перші повідомлення про вибухи з'явилися близько 13:10. Звуки вибухів чули в деяких регіонах Києва та в області. Згодом голова ОВА Олексій Кулеба звернувся до громадян і попросив не поширювати фото та відео з роботою ППО. Тобто очільник адміністрації фактично підтвердив, що на Київщині працює протиповітряна оборона.

У жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО,

– наголосив Кулеба.

Варто зазначити, що повітряну тривогу удень 16 жовтня оголосили майже по всій країні – сирени не лунали лише в тимчасово окупованому Криму.

Попередня атака Київщини

Близько 7:00 15 жовтня росіяни атакували Київщину та завдали ракетного удару по енергетичному об'єкту. Через значні руйнування об'єкту була загроза аварійних відключень у столиці та в області. На щастя, до вечора того ж дня вдалося стабілізувати роботу енергосистеми й минулося без аварійних відключень.

На щастя, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Окупанти протягом останніх кількох днів зосередили свої атаки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема масовані обстріли 10 та 11 жовтня призвели до тимчасового знеструмлення населених пунктів у різних регіонах. Та, на щастя, зусиллями комунальників та енергетиків вдалося оперативно відновити елетропостачання.

Зверніть увагу! Росія – країна терорист, яка запускає ракети по житлових будинках, садочках, школах, університетах, музеях, об’єктах інфраструктури. Тому не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Якщо чуєте сирени – неодмінно спускайтеся в укриття або ховайтеся за правилом двох стін. Передбачити, куди окупанти атакуватимуть наступного разу – неможливо, однак дотримання правил безпеки може зберегти життя.

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