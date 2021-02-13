В оккупированном Крыму произошла масштабная авария. В Симферопольском районе в ДТП попали 32 автомобиля. Пострадавших нет, однако некоторым владельцам машин придется выложить немало за ремонт.

Видео с места происшествия обнародовали в телеграм-каналах.

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Пострадавших в ДТП нет

Авария произошла в районе поворота на поселок Гвардейское. Об этом сообщили в так называемом "Министерстве внутренних дел" оккупированного Крыма. Большинство автомобилей унесло на обочину, часть из них – сильно пострадали.

ДТП, вероятно, произошло из-за плохих погодных условий. Ведь на видео заметно, насколько заснеженная дорога, вокруг – метель и сильные порывы ветра.

Смотрите видео с места ДТП:

Масштабные ДТП произошли в Италии и США

Отметим, что масштабные ДТП из-за обледенения дороги произошли недавно в США и Италии. В Техасе столкнулись сразу 130 автомобилей, погибли по меньшей мере 6 человек. Неподалеку Турина у въезда в тоннель в аварию попали более 20 автомобилей. Жертвами аварии стали 2 человека.