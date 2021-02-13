В окупованому Криму сталась масштабна автотроща. У Сімферопольському районі у ДТП потрапили 32 автомобілі. Постраждалих немає, проте деяким власникам машин доведеться викласти чимало за ремонт.

Відео з місця події оприлюднили у телеграм-каналах.

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Постраждалих у ДТП немає

Аварія сталась у районі повороту на селище Гвардійське. Про це повідомили у так званому "Міністерстві внутрішніх справ" окупованого Криму. Більшість автівок віднесло на обочину, частина з них – сильно постраждали.

ДТП, ймовірно, сталась через погані погодні умови. Адже на відео помітно, наскільки засніжена дорога, навколо – заметіль та сильні пориви вітру.

Дивіться відео з місця ДТП:

Масштабні ДТП стались в Італії та США

Зазначимо, що масштабні ДТП через обледеніння дороги стались нещодавно в США та Італії. У Техасі зіткнулись одразу 130 автівок, загинули щонайменше 6 людей. Неподалік Турина біля в'їзду у тунель в аварію потрапили понад 20 автомобілів. Жертвами автотрощі стали 2 осіб.