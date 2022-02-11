Масштабное ДТП под Черновцами: 9 человек пострадали – у них переломы и ушибы

В ночь на 11 февраля вблизи Черновцов произошло жуткое ДТП. На трассе в поселке Лужаны не разминулись грузовик и микроавтобус.

В результате аварии пострадали сразу девять человек, двое из них отказались от госпитализации.

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По словам очевидцев происшествия, на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус. Пока неизвестно, по чьей вине произошла авария, однако от столкновения микроавтобус перевернулся на бок. Судя по обнародованным в сети фото, скорость была большой.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и катера скорой помощи. Сейчас проходят необходимые следственные мероприятия. О причинах аварии правоохранители сообщат позже.

Что известно о пострадавших

В результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Лужаны на трассе вблизи Черновцов пострадали девять человек. Они получили переломы и ушибы. Медики, присутствовавшие на месте ДТП, оценили состояние пострадавших как легкое и средней тяжести.

Поселок Лужаны, где произошла авария: карта​

Добавим, что вечером 10 февраля произошла еще одна жуткая авария с участием фуры. В 35 километрах от Одессы грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Легковой автомобиль смяло в результате удара, а грузовик перевернулся.

В результате аварии погибли 3 человека. Речь идет о водителе авто и 2 пассажирах. На месте происшествия работала полиция, скорая помощь и спасатели. Обстоятельства трагедии устанавливают.