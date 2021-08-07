ДТП в три этапа: армейский КамАЗ и фура смяли две легковушки под Николаевом – фото, видео
7 августа 2021 , 19:46Читати новину українською
Источник:"Новости-N"
На трассе между Николаевом и Херсоном произошло ДТП с участием четырех автомобилей. К счастью, в результате масштабного столкновения никто не пострадал.
В аварию попали грузовик с полуприцепом, две легковушки и армейский КамАЗ. Местные СМИ пишут, что дорожно-транспортное происшествие произошло в три этапа.
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Детали масштабного ДТП
Масштабное ДТП с участием четырех машин произошло на трассе между Николаевом и Херсоном.
- Автомобиль Honda CR-V догнал DAF с полуприцепом, двигавшийся впереди. Водители остановились и начали выяснять отношения.
- За несколько мгновений сзади в "Хонду" врезался ВАЗ-2115. Его владелец вмешался в конфликт, присоединившись к разговору "коллег".
- Примерно через 20 минут на полном ходу в легковушки "влетел" армейский грузовик, смяв их между своим бампером и фурой.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. В тот момент, когда КамАЗ въехал в легковые машины, их водители находились на улице.
ДТП на трассе между Николаевом и Херсоном / Фото "Новости-N"
Масштабная авария между Николаевом и Херсоном: смотрите видео