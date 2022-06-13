Масштабное ДТП в Винницкой области: авто столкнулось с пассажирским автобусом, погибли 4 человека

В Винницкой области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате столкновения погибли люди.

Жуткая авария произошла 13 июня примерно в 16:50 в селе Кунка, что в Гайсинском районе Винницкой области. На дороге столкнулись легковые автомобили и пассажирский автобус.

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В результате столкновения легковушки и автобуса сообщение "Запорожье – Прага", в котором находились 11 пассажиров и 2 водителя, на месте происшествия погибли 3 человека.

Еще один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. К сожалению, от полученных в аварии травм человек скончался.

Для деблокации тел привлечены 5 человек и 1 единица техники ГСЧС,

– сообщили в Министерстве внутренних дел.

Последние ДТП в Украине: что известно

Утром 8 июня возле села Петрово, что в Черниговском районе, произошла жуткая авария. К сожалению, погибли два человека. Известно, что столкнулись легковой автомобиль Nissan и микроавтобус Ford Transit. Прибывшие на место аварии полицейские установили, что транспорт двигался во встречном направлении. Машины столкнулись посреди дороги.

В Херсоне в воскресенье, 5 июня, произошло массовое ДТП. Вероятно, ее устроил русский оккупант. Он скрылся с места трагедии.

Сначала сообщили об одной жертве трагедии – женщине. В то же время впоследствии количество погибших возросло до 2. Кроме того, известно о 4 пострадавших. В то же время из-за того, что российские захватчики отключили связь в городе, очевидцы не сразу смогли вызвать скорую и потеряли драгоценное время.

Полиция Киева сообщила, что 11 мая в Троещине произошло ДТП. Ford на бешеной скорости влетел в бетонные блоки местного блокпоста.

Трагедия произошла на Радунской улице. Туда сразу отправились 3 скорых. Однако от полученных травм водитель и пассажиры погибли до прибытия медиков. Правоохранители уже начали уголовное производство. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

ДТП с маршруткой произошло во Львове 20 мая. Она въехала в колонку на территории АЗС.

Сразу сообщили о шести пострадавших. Одну пострадавшую госпитализировали. Другим – оказали необходимую помощь на месте происшествия. Инцидент произошел около 18.30 на Стрыйской улице.

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины.

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