Страшное ДТП в Запорожье: погиб работник "Зеленхоза", в общей сложности жертв уже трое

Жуткое ДТП с участием 6 автомобилей произошло в Запорожье 28 июля. Стало известно еще об одной жертве – мужчине, который работал в КП "Зеленхоз".

Мужчина умер в местной больнице. Его травмы оказались несовместимы с жизнью. Известно, что погибший был 1971 года рождения. Об этом сообщила представитель Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

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В момент аварии мужчина косил траву на обочине.

Мужчина был сотрудником КП "Зеленхоз" и в момент аварии на обочине косил траву,

– говорится в сообщении.

В больницу работник коммунального предприятия был доставлен уже в критическом состоянии. Потому шансов выжить у него было очень мало.

Что известно о ДТП

Авария произошла 28 июля в Космическом микрорайоне Запорожья на улице Европейской около 13:00.

30-летний водитель BMW изменил направление движения и въехал припаркованные автомобили. Затем автомобили наехали на людей, находившиеся на обочине.

Один пешеход погиб на месте аварии, а другой – умер в больнице. Пострадали еще 4 человека в возрасте от 25 до 50 лет, среди которых – одна женщина.

Экспертиза определила, что водитель-виновник ДТП был трезв. Против него было открыто уголовное производство. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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