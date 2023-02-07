Любые информационные сообщения следует воспринимать прагматично, четко и с холодным умом. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. По его мнению, если медиа кричат о наступлении, не всегда нужно воспринимать эти сообщения буквально и впадать в панику. Важно понимать, что это тоже часть информационной войны.

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Все плохо с восприятием информации

Он отметил, что в Украине с восприятием информации все очень плохо. Из-за формирования "Единого телемарафона" уменьшилось количество просмотров телевидения, упало доверие к нему и по данным последних опросов, 74% граждан считают главным источником информации социальные сети.

Кто-то читает Telegram-канал 24 Канала, в котором информацию представляет профессиональная журналистская команда, а кто-то, простите, что вспоминаю, Шария,

– подчеркнул политолог.

По его словам, "Детектор медиа" проводил опрос и выяснилось, что из первой сотни Telegram-каналов, читаемых украинцами, около 10 работают в команде российськой пропагандистской машины.

"Поэтому, с одной стороны, надо понимать, что сообщение о наступлении России – это часть медийной войны. А с другой – мы не должны жить в формате бравады и недооценивать врага", – считает Кошель.

Оккупанты готовы на любые шаги, не считаясь с жертвами

По его мнению, мы должны понимать, что это страшный коллективный враг, готовый пойти на любые жертвы. Сейчас они оправдывают политику Сталина, от которой погибли миллионы граждан Украины и более десяти миллионов граждан Советского Союза.

"Оправдывая так называемые успехи во Второй мировой войне, они не хотят сказать правду: сколько погибло со стороны нацистской Германии, а сколько со стороны Советского Союза. Фактически забросали врага трупами. И сегодня оккупанты готовы на любые шаги, не считаясь с жертвами", – подчеркнул собеседник.

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По его словам, в 2023 году и особенно в начале 2024 года, к большому сожалению, война будет коррелироваться с избирательной кампанией Владимира Путина.

Хочу вспомнить слова Виктора Орбана (премьер Венгрии – 24 канал), который особенно делал на этом акцент, что "на выборах не может победить проигравший в войне". Для нас это означает, что враг будет пытаться создать видимость любой победы, любого захвата территорий, ценой огромного количества жертв,

– подчеркнул он.

Алексей Кошель уверен, что риск бездумных военных действий будет возрастать с приближающейся избирательной президентской кампанией в России.

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