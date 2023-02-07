Будь-які інформаційні повідомлення потрібно сприймати прагматично, чітко і з холодним розумом. Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. На його думку, якщо медіа кричать про наступ, не завжди потрібно сприймати ці повідомлення буквально і впадати в паніку. Важливо розуміти, що це також частина інформаційної війни.
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Все погано зі сприйняттям інформації
Він зазначив, що в Україні зі сприйняттям інформації все дуже погано. Через формування "Єдиного телемарафону" зменшилась кількість переглядів телебачення, впала довіра до нього і за даними останніх опитувань, 74% громадян вважають головним джерелом інформації соціальні мережі.
Хтось читає Telegram-канал 24 Каналу, в якому інформацію подає професійна журналістська команда, а хтось, вибачте, що згадую, Шарія,
– наголосив політолог.
За його словами, "Детектор медіа" проводило опитування і з'ясувалось, що з першої сотні Telegram-каналів, які читають українці, близько 10 працюють в команді російської пропагандистської машини.
"Тому з одного боку треба розуміти, що повідомлення про наступ Росії – це частина медійної війни. А з іншого – ми не повинні жити в форматі бравади і недооцінювати ворога", – вважає Кошель.
Окупанти готові на будь-які кроки, не рахуючись з жертвами
На його думку, ми маємо розуміти, що це страшний колективний ворог, який готовий піти на будь-які жертви. Зараз вони виправдовують політику Сталіна, від якої загинули мільйони громадян України і понад 10 мільйонів громадян Радянського Союзу.
"Виправдовуючи так звані успіхи у Другій світовій війні, вони не хочуть сказати правду: скільки загинуло з боку нацистської Німеччини, а скільки з боку Радянського Союзу. Фактично закидали ворога трупами. І сьогодні окупанти готові на будь-які кроки, не рахуючись з жертвами", – підкреслив співрозмовник.
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За його словами, у 2023 році і особливо на початку 2024 року, на превеликий жаль, війна буде корелюватись із виборчою компанією Владіміра Путіна.
Хочу згадати слова Віктора Орбана (прем'єр Угорщини – 24 канал), який особливо робив на цьому акцент, що "на виборах не може перемогти той, хто програв у війні". Для нас це означає, що ворог буде намагатися створити видимість будь-якої перемоги, будь-якого захоплення територій, ціною байдуже якої кількості жертв,
– наголосив він.
Олексій Кошель впевнений, що ризик бездумних військових дій буде зростати із наближенням виборчої президентської кампанії в Росії.
Новий наступ Росії: думки аналітиків
- Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що найімовірніше, окупанти намагатимуться взяти Ізюм, аби відігратися після великої операції ЗСУ. Цей план виглядає найбільш об'єктивним з огляду на ситуації. Військовий експерт наголосив, що ми не є сторонніми спостерігачами, а робимо усе, щоб противник не зміг реалізувати свій задум.
- Російський публіцист та опозиціонер зі США Андрій Піонтковський зазначив, що до недавнього часу можна було говорити, що наступ Росії вже триває. Адже російські окупанти вже протягом тривалого часу намагаються здійснювати наступальні дії на Донбасі. Однак, як зазначив Піонтковський, зараз з'явилися кілька факторів, які свідчать про те, що Путін піде на якусь авантюру.
- Військовий аналітик Олексій Гетьман наголосив, що найбільше накопичення сил з боку Росії зараз відбувається на Луганському напрямку. Там росіяни будуть намагатися прорватися до Ізюму, а потім їх план – вийти на Слов'янськ. Гетьман припускає, що великий наступ вже розпочався, просто він на сьогодні має саме такий вигляд – що росіяни "промацують" нашу оборону.