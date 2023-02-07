Будь-які інформаційні повідомлення потрібно сприймати прагматично, чітко і з холодним розумом. Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. На його думку, якщо медіа кричать про наступ, не завжди потрібно сприймати ці повідомлення буквально і впадати в паніку. Важливо розуміти, що це також частина інформаційної війни.

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Все погано зі сприйняттям інформації

Він зазначив, що в Україні зі сприйняттям інформації все дуже погано. Через формування "Єдиного телемарафону" зменшилась кількість переглядів телебачення, впала довіра до нього і за даними останніх опитувань, 74% громадян вважають головним джерелом інформації соціальні мережі.

Хтось читає Telegram-канал 24 Каналу, в якому інформацію подає професійна журналістська команда, а хтось, вибачте, що згадую, Шарія,

– наголосив політолог.

За його словами, "Детектор медіа" проводило опитування і з'ясувалось, що з першої сотні Telegram-каналів, які читають українці, близько 10 працюють в команді російської пропагандистської машини.

"Тому з одного боку треба розуміти, що повідомлення про наступ Росії – це частина медійної війни. А з іншого – ми не повинні жити в форматі бравади і недооцінювати ворога", – вважає Кошель.

Окупанти готові на будь-які кроки, не рахуючись з жертвами

На його думку, ми маємо розуміти, що це страшний колективний ворог, який готовий піти на будь-які жертви. Зараз вони виправдовують політику Сталіна, від якої загинули мільйони громадян України і понад 10 мільйонів громадян Радянського Союзу.

"Виправдовуючи так звані успіхи у Другій світовій війні, вони не хочуть сказати правду: скільки загинуло з боку нацистської Німеччини, а скільки з боку Радянського Союзу. Фактично закидали ворога трупами. І сьогодні окупанти готові на будь-які кроки, не рахуючись з жертвами", – підкреслив співрозмовник.

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За його словами, у 2023 році і особливо на початку 2024 року, на превеликий жаль, війна буде корелюватись із виборчою компанією Владіміра Путіна.

Хочу згадати слова Віктора Орбана (прем'єр Угорщини – 24 канал), який особливо робив на цьому акцент, що "на виборах не може перемогти той, хто програв у війні". Для нас це означає, що ворог буде намагатися створити видимість будь-якої перемоги, будь-якого захоплення територій, ціною байдуже якої кількості жертв,

– наголосив він.

Олексій Кошель впевнений, що ризик бездумних військових дій буде зростати із наближенням виборчої президентської кампанії в Росії.

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