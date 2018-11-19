Масштабное ДТП в Днепре: на оживленном перекрестке столкнулись около 10 автомобилей

В Днепре на перекрестке улиц Космической и Запорожского шоссе столкнулись сразу 10 автомобилей. В результате инцидента пострадали 3 человека.

Об этом сообщает "Информатор".

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Известно, что ДТП произошло 19 ноября около 20: 00. Так, по предварительной информации полиции, водитель BMW ехал по Запорожскому шоссе в сторону центра города на большой скорости и влетел в автомобиль Subaru, который поворачивал на улицу Космическую.

В результате столкновения автомобиль Subaru перевернулся 4 раза, зацепив 8 автомобилей. Большинство автомобилей-участников ДТП получили серьезные повреждения.



ДТП в Днепре



ДТП в Днепре

В аварии пострадали 3 человека. Так, у водителя Subaru – открытая черепно-мозговая травма и перелом ноги, у водителя BMW – перелом обоих ног и шеи, он был без сознания, когда его забрала скорая.

Также пострадал водитель автомобиля Fiat Doblo.

На месте ДТП работают медики и полиция. Из-за ДТП в направлении центра Днепра возникли большие пробки.



ДТП на перекрестке в Днепре