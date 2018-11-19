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      Масштабное ДТП в Днепре: на оживленном перекрестке столкнулись около 10 автомобилей

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      В Днипре произошло масштабное ДТП
      В Днипре произошло масштабное ДТП / dp.informator.ua

      В Днепре на перекрестке улиц Космической и Запорожского шоссе столкнулись сразу 10 автомобилей. В результате инцидента пострадали 3 человека.

      Об этом сообщает "Информатор".

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      Известно, что ДТП произошло 19 ноября около 20: 00. Так, по предварительной информации полиции, водитель BMW ехал по Запорожскому шоссе в сторону центра города на большой скорости и влетел в автомобиль Subaru, который поворачивал на улицу Космическую.

      В результате столкновения автомобиль Subaru перевернулся 4 раза, зацепив 8 автомобилей. Большинство автомобилей-участников ДТП получили серьезные повреждения.

      ДТП аварія на Космічній Дніпро
      ДТП в Днепре

      ДТП Дніпро аварія на Космічній
      ДТП в Днепре

      В аварии пострадали 3 человека. Так, у водителя Subaru – открытая черепно-мозговая травма и перелом ноги, у водителя BMW – перелом обоих ног и шеи, он был без сознания, когда его забрала скорая.

      Также пострадал водитель автомобиля Fiat Doblo.

      На месте ДТП работают медики и полиция. Из-за ДТП в направлении центра Днепра возникли большие пробки.

      ДТП Дніпро Космічна аварія на Космічній
      ДТП на перекрестке в Днепре

      Теги: Новости Украины Новости Днепра Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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