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      Масштабное ДТП в Умани: в больнице умер один из пострадавших

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      Авария со многими пострадавшими на трассе Одесса – Киев
      Авария со многими пострадавшими на трассе Одесса – Киев / НПУ

      В больнице умер один из пассажиров, попавших в ДТП на трассе Киев – Одесса вблизи Жашкова. Всего пострадавших, говорят в полиции, – 11 человек.

      Об этом говорит спикер полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко, пишет Hromadske.

      Подробней об аварии: Столкновение автобуса с грузовиком на Черкасщине

      28 сентября вблизи города Жашков Черкасской области на автодороге Киев – Одесса столкнулись грузовик и маршрутный автобус. В автобусе были 10 пассажиров.

      За последнее время в Украине были два масштабных ДТП с участием грузовиков.

      ► 21 сентября в Одесской области – смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте, еще 4 человека пострадали.

      ► 22 сентября в Житомирской области на трассе Киев – Чоп водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус. Погибли 9 пассажиров автобуса. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров попали в больницу.

      По причине этих событий правительство создало спецгруппу, которая будет расследовать масштабные аварии с многочисленными жертвами – чтобы понять причины таких ДТП на дорогах Украины и с чем они связаны: например, с использованием ненадлежащим образом оборудованных транспортных средств или с плохим освещением дорог.

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Черкасс
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