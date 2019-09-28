Масштабне ДТП в Умані: в лікарні помер один із постраждалих

У лікарні помер один із пасажирів, які потрапили у ДТП на трасі Київ – Одеса поблизу Жашкова. Загалом постраждалих, кажуть у поліції, – 11 людей.

Про це каже речник поліції Черкаської області Дмитро Грищенко, пише Hromadske.

Детальніше про аварію: Зіткнення автобуса із вантажівкою на Черкащині

28 вересня поблизу міста Жашків Черкаської області на автодорозі Київ – Одеса зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус. В автобусі були 10 пасажирів.

За останній час в Україні були дві масштабні ДТП за участі вантажівок.



► 21 вересня на Одещині – смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною. Водій та 8 пасажирів загинули на місці, ще 4 особи постраждали.



► 22 вересня у Житомирській області на трасі Київ – Чоп водій вантажівки не впорався з керуванням та врізався в автобус. Загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів потрапили до лікарні.



Через ці події уряд створив спецгрупу, що розслідуватиме масштабні аварії із численними жертвами – щоб зрозуміти причини таких ДТП на дорогах України й чи пов'язані вони, наприклад, з використанням неналежно обладнаних транспортних засобів чи з поганим освітленням доріг.