Масштабные наводнения в Таиланде: десятки тысяч людей эвакуируют, есть первые жертвы

В Таиланде наводнение охватило 30 провинций. Солдаты, полиция и добровольцы 28 сентября отправились в населенные пункты, чтобы помочь жителям, которые не могут покинуть дома.

Шторм получил название Дианма. Из-за него погибли 6 человек, еще 2 пропали без вести. Наводнение продолжается с 23 сентября.

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Все еще в зоне катастрофы находятся 23 провинции. Всего пострадали 58 977 семей.

Непогода может ухудшиться

Наводнение охватило примерно треть страны. В регионах влияние непогоды разное. Уже выделили помощь для пострадавших. Власти Таиланда сообщили, что ухудшить положение дел могут сезонные муссонные дожди.

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