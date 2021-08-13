Масштабные наводнения в Турции: уже 31 человек погиб
Источник:Hurriyet
Из-за наводнения в Черноморском регионе Турции количество погибших снова возросло. На этот раз уже сообщили о гибели 31 человека.
Из-за наводнения 330 населенных пунктов остались без света. Об этом заявили в агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции.
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В Турции число жертв возросло
По состоянию на 13 августа, погиб уже 31 человек.
29 человек погибли в результате наводнения в провинции Кастамону и еще 2 человека – в Синопе,
– сообщили в ведомстве.
Из-за стихии пришлось эвакуировать 1700 человек с помощью вертолетов и лодок. Без света осталось 112 сел в провинции Стамбул, 86 – Синопе. Однако в целом, без электричества осталось 330 населенных пунктов.
Также стихия уничтожила 5 мостов, поэтому власти перекрыли часть дорог. Для спасения людей вертолеты садятся на крыши зданий.
Для работы в пострадавших регионах привлекли: более 895 работников в Бартини, 2333 – в провинции Кастамону и еще 1532 – в Синопе.
Что известно о стихийном бедствии в Турции: коротко
- 12 августа в Турции погасили масштабные лесные пожары. И наводнение там началась еще 10 августа. Стихия сильнее всего ударила по провинциям Синоп и Айдын. Также от наводнения пострадали провинции Карабук и Кастамону.
- Из-за этого в провинции Кастамону рухнул 8-этажный дом. Кроме того, рухнула часть дороги, которая соединяет провинцию с городом Карабук.
- Губернатор провинции Айдын Синан Гюнер заявил, что "мы спасли заблокированных людей из домов, расположенных в руслах рек. Наши бригады также спасали людей, которые застряли в машинах".
- 13 августа президент страны Реджеп Эрдоган отправился в пострадавший город Бозкурт. Там он должен был осмотреть последствия стихии и встретиться с местными жителями.