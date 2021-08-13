Масштабные наводнения в Турции: уже 31 человек погиб

Из-за наводнения в Черноморском регионе Турции количество погибших снова возросло. На этот раз уже сообщили о гибели 31 человека.

Из-за наводнения 330 населенных пунктов остались без света. Об этом заявили в агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции.

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В Турции число жертв возросло

По состоянию на 13 августа, погиб уже 31 человек.

29 человек погибли в результате наводнения в провинции Кастамону и еще 2 человека – в Синопе,

– сообщили в ведомстве.

Из-за стихии пришлось эвакуировать 1700 человек с помощью вертолетов и лодок. Без света осталось 112 сел в провинции Стамбул, 86 – Синопе. Однако в целом, без электричества осталось 330 населенных пунктов.

Также стихия уничтожила 5 мостов, поэтому власти перекрыли часть дорог. Для спасения людей вертолеты садятся на крыши зданий.

Для работы в пострадавших регионах привлекли: более 895 работников в Бартини, 2333 – в провинции Кастамону и еще 1532 – в Синопе.

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