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Масштабный митинг перевозчиков в Киеве: водители требуют разрешить перевозки

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Масштабный митинг перевозчиков в Киеве
Масштабный митинг перевозчиков в Киеве / uazmi

С самого утра в Киеве люди собираются на масштабный митинг. Перевозчики требуют от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки.

Масштабный митинг перевозчиков в Киеве

Несмотря на то, что акция запланирована на 10:00, улицы столицы уже переполнены пассажирскими автобусами, сообщает 24 канал.

Интересно Первый день ослаблений: Киев сковали пробки, такси резко подскочило в цене

Митинг должен состояться на Европейской площади. Именно туда съезжаются автобусы со всей страны. Водители заявили, что будут требовать от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Люди жалуются, что из-за запрета им нечем кормить свои семьи.

Автобусы продолжают прибывать в центр Киева. Поэтому киевлянам следует готовиться к большим пробкам.

Важно Восстановление пассажирского сообщения: в Мининфраструктуры разработали трехэтапный план

митинг перевозчиков в столице
Митинг перевозчиков в столице / Фото из телеграма PavlovskyNews

перевозчики требуют разрешения на внутренние и международные перевозки
Перевозчики требуют разрешения на внутренние и международные перевозки / Фото из телеграма PavlovskyNews

Масштабный митинг перевозчиков в Киеве: смотрите видео

Перевозчики требуют разрешения на внутренние и международные перевозки: смотрите видео

Когда могут возобновить пассажирское сообщение

Министерство инфраструктуры разработало план возобновления регулярного пассажирского сообщения.

Первый этап

С 22 мая:

  • Запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).

С 29 мая:

  • Запуск внутриобластных перевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном – 12, в азовском – 3.
  • Запуск внутреннего авиасообщения.

Второй этап

С 9 июня:

  • Запуск межобластных и международных автоперевозок.

С 12 июня:

  • Запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

Третий этап (планируется после завершения карантина)

  • Запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов.
  • Запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема или отправки международных рейсов.

План виходу України з карантину: етапи
План выхода Украины из карантина: этапы / Инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Протесты Транспорт
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