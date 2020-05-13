Масштабный митинг перевозчиков в Киеве: водители требуют разрешить перевозки
С самого утра в Киеве люди собираются на масштабный митинг. Перевозчики требуют от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки.
Масштабный митинг перевозчиков в Киеве
Несмотря на то, что акция запланирована на 10:00, улицы столицы уже переполнены пассажирскими автобусами, сообщает 24 канал.
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Митинг должен состояться на Европейской площади. Именно туда съезжаются автобусы со всей страны. Водители заявили, что будут требовать от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Люди жалуются, что из-за запрета им нечем кормить свои семьи.
Автобусы продолжают прибывать в центр Киева. Поэтому киевлянам следует готовиться к большим пробкам.
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Митинг перевозчиков в столице / Фото из телеграма PavlovskyNews
Перевозчики требуют разрешения на внутренние и международные перевозки / Фото из телеграма PavlovskyNews
Масштабный митинг перевозчиков в Киеве: смотрите видео
Перевозчики требуют разрешения на внутренние и международные перевозки: смотрите видео
Когда могут возобновить пассажирское сообщение
Министерство инфраструктуры разработало план возобновления регулярного пассажирского сообщения.
Первый этап
С 22 мая:
- Запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).
С 29 мая:
- Запуск внутриобластных перевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном – 12, в азовском – 3.
- Запуск внутреннего авиасообщения.
Второй этап
С 9 июня:
- Запуск межобластных и международных автоперевозок.
С 12 июня:
- Запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.
Третий этап (планируется после завершения карантина)
- Запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов.
- Запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема или отправки международных рейсов.
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