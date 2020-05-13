Масштабный митинг перевозчиков в Киеве: водители требуют разрешить перевозки

С самого утра в Киеве люди собираются на масштабный митинг. Перевозчики требуют от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки.

Масштабный митинг перевозчиков в Киеве

Несмотря на то, что акция запланирована на 10:00, улицы столицы уже переполнены пассажирскими автобусами, сообщает 24 канал.

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Митинг должен состояться на Европейской площади. Именно туда съезжаются автобусы со всей страны. Водители заявили, что будут требовать от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Люди жалуются, что из-за запрета им нечем кормить свои семьи.

Автобусы продолжают прибывать в центр Киева. Поэтому киевлянам следует готовиться к большим пробкам.

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Митинг перевозчиков в столице / Фото из телеграма PavlovskyNews



Перевозчики требуют разрешения на внутренние и международные перевозки / Фото из телеграма PavlovskyNews

Масштабный митинг перевозчиков в Киеве: смотрите видео

Перевозчики требуют разрешения на внутренние и международные перевозки: смотрите видео

Когда могут возобновить пассажирское сообщение

Министерство инфраструктуры разработало план возобновления регулярного пассажирского сообщения.

Первый этап

С 22 мая:

Запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).

С 29 мая:

Запуск внутриобластных перевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном – 12, в азовском – 3.

Запуск внутреннего авиасообщения.

Второй этап

С 9 июня:

Запуск межобластных и международных автоперевозок.

С 12 июня:

Запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

Третий этап (планируется после завершения карантина)

Запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов.

Запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема или отправки международных рейсов.



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