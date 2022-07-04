На родине Шойгу тоже горят склады оккупантов

В российском городе Кызыл вспыхнул масштабный пожар на складах. Рядом расположена военная часть и помещение федеральной службы исполнения наказаний.

Пожар оказался настолько масштабным, что для его ликвидации пришлось привлечь все пожарные силы Кызыла – 25 человек личного состава и 9 единиц техники.

К теме Вдоль линии фронта на Юге – большое количество пожаров: оккупанты пытаются сорвать контрнаступление

В целом огонь охватил сложность помещения на площади 2800 квадратных метров. Причиной столь масштабного распространения огня в России называют то, что его слишком поздно обнаружили. Так что и на ликвидацию пришлось потратить немало времени.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Видео пожара на складах в Кызыле

Что горело в Кызыле

Пожар на складах произошел в районе "Правый берег" города Кызыл. Город расположен на берегу реки Енисей почти полностью на левом берегу. И лишь незначительная его часть – на правом берегу.

На правом берегу реки, где и произошел пожар, расположена одна из воинских частей. Однако в России убеждают, что горели точно не составы военных. А вроде бы частные помещения, где были строительные материалы.

Стоит отметить, что Кызыл – это административный центр республики Тува в России. Именно из этого региона происходит и нынешний министр обороны России Сергей Шойгу. Что интересно, сам Шойгу в армии никогда не служил. А до этого немало времени был в России министром по чрезвычайным ситуациям.

Смотрите видео пожара в небоскребе в Москве