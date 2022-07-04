Пожежа виявилася настільки масштабною, що для її ліквідації довелося залучити всі пожежні сили Кизила – 25 осіб особового складу та 9 одиниць техніки.

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Загалом вогонь охопив складність приміщення на площі 2800 метрів квадратних. Причиною настільки масштабного поширення вогню в Росії називають те, що його занадто пізно виявили. Тож і на ліквідацію довелося витратити чимало часу.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Відео пожежі на складах в Кизилі

Що горіло в Кизилі

Пожежа на складах сталася в районі "Правий берег" міста Кизил. Саме місто розташоване на березі річки Єнісей майже повністю на лівому березі. І лише незначна його частина – на правому березі.

Натомість на правому березі річки, де і сталася пожежа, є одна з військових частин. Однак в Росії переконують, що горіли точно не склади військових. А нібито приватні приміщення, де були будівельні матеріали.

Варто відзначити, що Кизил – це адміністративний центр республіки Тува в Росії. Саме з цього регіону походить і теперішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Що цікаво, сам Щойгу в армії ніколи не служив. А до цього чимало часу був в Росії міністром з надзвичайних ситуацій.

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