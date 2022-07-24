Спасают от адского огня: с греческого острова Лесбос эвакуируют туристов – жуткое видео

На греческом острове Лесбос разгорелись масштабные лесные пожары. Поэтому с него эвакуируют как местных жителей, так и туристов.

Пока в Украине начала спадать жара, высокая температура стала причиной масштабных лесных пожаров на острове Лесбос. Известно, что пламя уже перекинулось к морскому побережью. Поэтому местные власти настояли на эвакуации как жителей, так и туристов.

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Горят дома, люди бегут

Местные власти приказали 450 людям покинуть две гостиницы, а также более 90 жилых домов. Части удалось выехать с помощью автобусов. Остальных же забирали на лодках прямо с пляжа, спасая от пламени. Огонь был настолько сильным, что ряд домов сгорели дотла. К сожалению, теперь они непригодны к проживанию.

Через несколько часов ситуация стала критической

Тревогу на острове Лесбос объявили в 10:00 23 июля. Менее двух часов ситуация стала критической. А все потому, что ветер и сухая растительность поспособствовали быстрому распространению огня. Пламя распространялось сразу на нескольких направлениях. Речь как о побережье Лесбоса, так и о середине острова.

В какой-то момент огонь добрался и до улиц села Ватера, которое стало туристическим курортом. Его мэр не медлил. Он сразу же отметил необходимость эвакуировать людей.

Заметим, что пожар настолько масштабен, что из-за густого дыма пожарные буквально не видели, куда необходимо ехать.

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Пламя ликвидировали 80 пожарных

Над укрощением стихии работали 80 пожарных. Вместе с ними работали добровольцы. Также ликвидировали пламя с использованием 19 единиц специальной техники, 9 самолетов и вертолета. Были моменты, когда помощь требовалась с материка.

Добавим, что пляж Ватера в одноименной деревне достигает семи километров в длину. К сожалению, в результате пожара сгорело множество террас и зон отдыха для туристов. А картина, наблюдаемая местными и спасателями, напоминала некий фильм-катастрофу.

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