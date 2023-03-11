Под Николаевом вспыхнул масштабный пожар на берегу: кадры возгорания с высоты

В Николаевской области 10 марта было ликвидировано 9 пожаров. Их площадь составляла более 18 гектаров.

Как отмечают в ГСЧС, горела сухая трава, камыш, мусор и кустарники в Николаевском (Коблевская, Константиновская, Новоодесская, Воскресенская территориальные общины), Вознесенском (Южноукраинская, Дорошивская ТГ) Баштанском (Баштанская, Казанковская ТГ) район.

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В Николаевской области ликвидировали более 9 пожаров

В большинстве случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Благодаря оперативной работе спасателей и своевременному сообщению неравнодушных граждан удалось минимизировать последствия.

Кадры воспламенения с высоты: смотрите видео

Спасатели Николаевской области обращаются к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах.

Помните, что даже небольшое возгорание при сухой и ветреной погоде, обычно хранящейся на открытых территориях, может привести к масштабному пожару, последствия которого ликвидируются гораздо труднее и дольше! Прежде чем бросить на пол непогашенную сигарету, спичку подумайте о том, чем это может закончиться,

– говорится в сообщении.

Если вы стали свидетелем пожара, старайтесь осторожно потушить возгорание или сообщите по экстренному номеру Службы спасения 101.

Спасатели успешно ликвидировали более 9 пожаров: кадры с места происшествия

Масштабный пожар в Одессе

Около 15:30 в Одессе очевидцы увидели поднимающиеся к небу клубы густого дыма. Как впоследствии удалось выяснить, причиной стало горение сухой травы.

По информации пресс-службы ГСЧС в Одесской области, площадь пожара достигла около двух тысяч квадратных метров.