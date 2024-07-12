Сгорели блиндажи и склады оружия, у оккупантов ожоги: "Атеш" провел диверсию возле Алешек

Партизаны провели диверсию в районе оккупированных Алешек Херсонской области. Агент "Атеш" поджег сухую траву в нескольких местах возле позиций одного из российских подразделений.

В результате масштабного пожара уничтожено три блиндажа, также разрушены окопы, траншеи и не только. Около двух десятков оккупантов получили ожоги.

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"Атеш" устроил диверсию возле Алешек

Агент "Атеш" поджег сухую траву в нескольких местах возле позиций одного из подразделений 70 мотострелковой дивизии России, что спровоцировало масштабный пожар.

В результате пожара было уничтожено три блиндажа, разрушены окопы и траншеи подразделения. Также были уничтожены склады оружия и продуктов питания, в частности запасы. До 20 человек из личного состава получили ожоги высокой степени тяжести,

– рассказали в "Атеш".

Также отметили, что продолжают сопротивляться по всей линии фронта, нанося значительный ущерб российским захватчикам.

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Агент устроил масштабный пожар на оккупированной территории Херсонщины / Фото "Атеш"