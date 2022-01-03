Масштабный пожар в здании парламента ЮАР не утихает: задержан подозреваемый в поджоге

В Кейптауне пожар уничтожил часть здания парламента ЮАР. Огонь пытаются взять под контроль более суток, его до сих пор не ликвидировали в одной из частей сооружения.

Локализовать пламя, вспыхнувшее в Кейптауне утром 2 января, пытались примерно 70 пожарных. Огонь, уничтоживший часть парламента Южно-Африканской Республики, частично был взят под контроль в течение ночи.

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Подозреваемый в поджоге задержан

По информации издания, в старейшей части здания Национальной ассамблеи огонь до сих пор не погасили. Спикер парламента Молото Мотапо сообщил: "Вся палата, где заседают депутаты, сгорела". В настоящее время власти планируют оценить ущерб от пожара.

В то же время в полиции сообщили, что задержали 49-летнего подозреваемого в поджоге, который находился в помещении парламента. Мужчину допрашивают. Против него было открыто уголовное производство.

Последствия пожара в парламенте ЮАР

Огонь вспыхнул в старейшей части парламентского комплекса, достроенного в 1884 году. Разрушив ее, пламя распространилось на новые части комплекса.

По информации издания, все здание получило значительные повреждения от огня и воды. В то же время от исторической части, где парламент хранил сокровища и около 4 тысяч произведений искусств, не осталось почти ничего.

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Также в здании парламента хранится коллекция редких книг. По предварительным данным, парламентскую библиотеку и музей удалось спасти от повреждений.

В здании парламента ЮАР произошел пожар: смотрите карту