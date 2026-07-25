Об этом сообщила Служба государственной безопасности Грузии .
Что известно о блекауте в Грузии?
Служба государственной безопасности Грузии приступила к расследованию этих "случайных и повторных" отключений электроэнергии по всей стране по статье 318 Уголовного кодекса Грузии.
Она касается нарушения нормального функционирования государственного предприятия или других важных объектов или их повреждения/уничтожения с целью создания угрозы государственным интересам Грузии.
В Службе обещают, что будут поэтапно информировать общественность о ходе расследования.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Напомним, что директор Ингурской ГЭС Леван Мебония заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стало отключение линии электропередачи "Имерети" напряжением 500 киловольтов.
После отключения линии был нарушен режим работы энергосистемы, что явилось причиной ее полного распада.
В настоящее время электроснабжение уже полностью восстановлено по всей стране.
Ингурская ГЭС – крупнейшая электростанция Грузии, производящая около трети электроэнергии страны. Мебония отмечал, что не видел столь масштабной аварии с 1990-х годов.