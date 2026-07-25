Про це повідомила Служба державної безпеки Грузії.

Що відомо про блекаут у Грузії?

Служба державної безпеки Грузії розпочала розслідування цих "випадкових та повторних" відключень електроенергії по всій країні за статтею 318 Кримінального кодексу Грузії.

Вона стосується порушення нормального функціонування державного підприємства чи інших важливих об'єктів або їх пошкодження/знищення з метою створення загрози державним інтересам Грузії.

У Службі обіцяють, що поетапно інформуватимуть громадськість про хід розслідування.