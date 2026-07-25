Її причини наразі невідомі. Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

Що відомо про блекаут в Грузії?

За даними ЗМІ, електрика зникла майже одночасно у різних частинах країни близько 00:10 за місцевим часом. Найпомітніше наслідки відчули великі міста, де нічне життя буквально завмерло. Водночас у Тбілісі виникли перебої з водопостачанням через зупинку насосних станцій.

Окрім Тбілісі, без електропостачання залишилися Батумі, Кутаїсі, Телаві, Горі, Хашурі, Руставі та інші великі міста. У столиці миттєво припинили роботу світлофори – це створило додаткові труднощі на нічних вулицях. Водночас, за словами місцевого журналіста Ніколая Левшиця, мобільний інтернет продовжує працювати, тож люди можуть залишатися на зв'язку.

За офіційними даними грузинської Державної електроенергетичної системи, вже о 00:18 фіксували різке падіння споживання електроенергії. Показники обвалилися з 1860 до 564 мегаватів, що свідчить про масштабний збій в енергомережі.

Деякі абоненти у Тбілісі також отримали короткі SMS від енергетичної компанії Telasi. У повідомленні йшлося про аварію в мережі, через яку зникло світло. Компанія зазначила, що орієнтовний час відновлення електропостачання – 02:25.

Що кажуть про причини блекауту в Грузії?

Наразі ні Державна електроенергетична система, ні компанії Telasi та Energo-Pro не надали публічних офіційних пояснень щодо причин масштабного інциденту. Місцеві журналісти припускають, що енергосистема поки що не може повноцінно забезпечити електроенергією ключові розподільчі компанії.

Радіо Свобода повідомила, що зв’язалися щонайменше з:

чотирма державними установами;

двома енергетичними компаніями;

трьома мобільними операторами.

Проте вони не змогли отримати відповідь на питання, що стало причиною відключення.

Я не отримував жодної інформації ні до, ні після відключення електроенергії. Крім того, вона зникла дивним чином: світло згасло, а прилади почали гудіти. Я був дуже наляканий,

– розповів місцевий житель.

Через 10 годин з моменту аварії електропостачання відновили, але офіційної відповіді на питання – що стало причиною одного з найбільших відключень електроенергії в новітній історії Грузії – досі немає, кажуть журналісти.

Що відомо про Інгурську ГЕС?

Директор Інгурської ГЕС Леван Мебонія сказав, що не бачив такої масштабної аварії з 1990-х років. Зазначимо, що Інгурська ГЕС є найбільшою електростанцією Грузії та виробляє близько третини електроенергії країни.

Її потужність становить 1300 мегават. Інгурська ГЕС виробляє приблизно третину електроенергії для Грузії.

Гребля розташована на території, контрольованій Грузією, в той час як турбіни перебувають під фактичним контролем окупованої Абхазії. З 1990-х років діє принцип, що приблизно 60% виробленої енергії отримує Грузія, а 40% Абхазія. Хоча на практиці це співвідношення часто змінюється через збільшення споживання Абхазією.

Паралельно з блекаутом на всій контрольованій території Грузії, в окупованій Росією Абхазії також були відключення. Так зване Міністерство енергетики Абхазії написало у своєму телеграм-каналі о 00:47, що відключення електроенергії пов’язане з Інгурською ГЕС.

Таку велику аварію так просто не розслідуєш, нам доводиться записувати всі схеми, напруги, частоти, послідовність операцій, а потім аналізувати. Коли ми це зробимо, ми опублікуємо інформацію. Поки що можу лише сказати, що агрегати справні та працюють,

– повідомив директор ГЕС.

Раніше у мережі начебто від імені Державної електросистеми поширювали заяву, що причиною блекауту стала аварія на лінії електропередачі, що з'єднує Грузію та Туреччину. Проте компанія спростувала цю інформацію.