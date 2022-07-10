Масштабы амбиций кремля снизились, максимальная цель – взять Славянск, – Пионтковский

Когда российские войска отошли от Киева, тогда у кремля появилась новая максимальная цель – взять Харьков.

Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что цели снова изменились и осталась одна – взять Славянск.

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По его словам, это показывает снижение масштабов российских амбиций. Они хотят через несколько недель или месяцев взять Славянск. После этого мобилизовать всю свою агентуру, чтобы добиться прекращения огня, а это значит заморозить конфликт.

Андрей Пионтковский вспомнил второй пункт итальянского плана: "После прекращения огня начинаются двусторонние переговоры россии и Украины о спорных территориях". А это значит о Херсонской и Запорожской областях. Это и есть план путина.

Мы все понимаем, что украинские власти никогда на это не пойдут. Он (путин – 24 канал) до сих пор не понял украинцев,

– акцентировал Андрей Пионтковский.

"У него две надежды. Первая – снова мобилизовал всю Западную агентуру и дожать украинские власти. Вторая – террор против мирного населения", – отметил публицист.

Он вспомнил ужасное преступление, которое произошло вечером 9 июля. россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Часовом Яре Под завалами оказались много людей. Пока известно о 15 погибших, однако под разрушенным домом может быть еще около 20 человек.

"Террором (путин – 24 канал) хочет заставить население просить власть как-то помириться. Однако с этим он абсолютно ошибся. Все его преступления только увеличивают решительность украинского народа", – подытожил Пионтковский.

Смотрите полное видео с Андреем Пионтковским: