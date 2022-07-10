Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що цілі знову змінилися й залишилася одна – взяти Словʼянськ.

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За його словами, це показує зниження масштабів російських амбіцій. Вони хочуть за декілька тижнів або місяців взяти Словʼянськ. Після цього мобілізувати всю свою агентуру, щоб добитися зупинення вогню, а це означає замороження конфлікту.

Андрій Піонтковський пригадав другий пункт італійського плану: "Після зупинення вогню починаються двосторонні перемовини Росії та України про суперечливі території". А це означає про Херсонську та Запорізькі області. Це і є план путіна.

Ми всі розуміємо, що українська влада ніколи на це не піде. Він (путін – 24 канал) досі не зрозумів українців,

– акцентував Андрій Піонтковський.

"В нього дві надії. Перша – знову мобілізував всю Західну агентуру й дотиснути українську владу. Друга – терор проти мирного населення", – зазначив публіцист.

Він згадав жахливий злочин, який трапився ввечері 9 липня. росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Часовому Ярі. Під завалами опинилося багато людей. Наразі відомо про 15 загиблих, проте під зруйнованим будинком може бути ще приблизно 20 людей.

"Терором (путін – 24 канал) хоче змусити населення просити владу якось помиритися. Проте з цим він абсолютно помилився. Всі його злочини тільки збільшують рішучість українського народу", – підсумував Піонтковський.

Дивіться повне відео з Андрієм Піонтковським: