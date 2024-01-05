Впечатление от этой работы большое, – Гуменюк рассказала о последствиях вчерашнего "хлопка" в Крыму

4 января в Крыму "бахкало" сразу в нескольких местах – и под Севастополем, и под Евпаторией. Между тем в сети начали появляться сообщения о том, что в результате вчерашнего "хлопка" в Крыму якобы погиб начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.

В эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк призвала не радоваться преждевременно, ведь потери врага в Крыму еще оценивают, передает 24 Канал.

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Информацию еще выясняют

Полковник пояснила, что в настоящее время информацию о последствиях удара по командному пункту под Севастополем, в частности, вероятной гибели российских военнослужащих, еще собирают. Гуменюк подчеркнула, что Украина, в отличие от врага, не будет делать никаких публичных заявлений до того, как они не будут иметь официального подтверждения.

Чиновница напомнила, как российские пропагандисты поспешили распространить информацию о якобы поражение бункера, в котором находился заместитель Залужного, во время массированной атаки на столицу 2 января. Заявление оккупантов оказалось очередным фейком.

Напомним, что сегодня сами россияне начали писать о том, что в результате "прилета" по Крыму мог погибнуть Валерий Герасимов, начальник генштаба вооруженных сил России. Впрочем, украинские военные считают такое сообщение дезинформацией. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что эта новость вряд ли соответствует действительности. Однако, сказал военный, несколько высокопоставленных офицеров или генералов оккупантов, вероятно, были ликвидированы при поражении командного пункта под Севастополем.

"Впечатление продолжается"

Комментируя "хлопок" в Крыму, Гуменюк также подчеркнула, что цели были поражены очень взвешенно. Силы обороны тщательно прорабатывают подобные удары для того, чтобы не было вреда гражданской инфраструктуре и местному населению, за которым так любит прятаться враг.

Гуменюк намекнула, что вчерашний "хлопок" в Крыму – это только начало. Работа там не прекращается. И сейчас можно подвести только промежуточные итоги.

Впечатление от этой работы большое. Мы пока собираем исчерпывающую информацию о точных результатах ударов,

– подчеркнула чиновник.

Пока можно точно говорить о поражении одного из элементов противовоздушной обороны врага на полуострове. Это означает, что ему придется ее передислоцировать. Гуменюк напомнила, что Украина неоднократно ликвидировала системы ПВО противника в Крыму.

"Защита (россиян - 24 Канал) трещит по швам", – заметила полковник и пообещала, что Силы обороны будут делать все, для того чтобы незащищенный враг в дальнейшем терпел удары.

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