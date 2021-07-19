Масштабы экологической катастрофы в Якутии растут: шокирующее видео пожара

В России, в регионе Якутии, бушует масштабный пожар. Пылают более полутора миллионов гектара леса. Последствия возгорания видны даже из космоса.

В Якутии уже более 200 возгораний. К пожару привлекли около 2 тысяч пожарных. В телеграм-каналах публикуют видео с места пожара.

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Пожары набирают обороты

В Минэкологии отметили, что огонь не думает останавливаться. Пожар может угрожать Светлинской гидроэлектростанции, даже несмотря на естественную водную преграду – реку Вилюй.

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