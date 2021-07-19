Масштабы экологической катастрофы в Якутии растут: шокирующее видео пожара
19 июля 2021 , 20:22Читати новину українською
Источник:24 канал
В России, в регионе Якутии, бушует масштабный пожар. Пылают более полутора миллионов гектара леса. Последствия возгорания видны даже из космоса.
В Якутии уже более 200 возгораний. К пожару привлекли около 2 тысяч пожарных. В телеграм-каналах публикуют видео с места пожара.
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Пожары набирают обороты
В Минэкологии отметили, что огонь не думает останавливаться. Пожар может угрожать Светлинской гидроэлектростанции, даже несмотря на естественную водную преграду – реку Вилюй.
Что надо знать о пожарах в России
- В июле в России вспыхнули масштабные лесные пожары. В течение недель они только набирали обороты.
- Власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации.
- Дым от лесных пожаров покрыл 51 населенный пункт в республике Саха, например, столицу региона Якутск. Там даже зафиксировали самый грязный воздух в мире.
- Экологи отмечали, что загрязнение воздуха в 139 раз превысило допустимые концентрации вредных веществ. Поэтому небо над регионом было оранжевым.
- Ряд районов были задымлены. В частности, Горный, Сунтарский, Олемкинский, Ленский, Мирнинский, Томпонский, Намский, Хангаласский.