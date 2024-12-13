Ракеты курсом на Львовскую область: поляки подняли авиацию

Россия массированно атакует Украину различными видами вооружения. Польша подняла авиацию в воздух.

Польша подняла истребители на фоне массированной атаки на Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на оперативное командование страны.

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Польша подняла истребители

Россия массированно атакует мирные украинские города. Воздушные силы проинформировали о ракетах курсом на Львовщину. Из-за повышенной опасности Польша подняла в воздух авиацию.

Польша уже не впервые поднимает авиацию во время массированной атаки по Украине и повышенной опасности для Запада. В то же время они ничего не делают, а наблюдают за ситуацией.

Польша не может сбивать ракеты над Западом Украины. Разговоры о такой возможности продолжаются, однако для этого нужно коллективное решение союзников. Его не принимают из-за опасений эскалации.

Россия массированно атакует Украину 13 декабря различными видами вооружений. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что тактика России остается неизменной. Враг накапливал ракеты и дроны, чтобы атаковать Украину.