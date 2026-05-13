Атака "Шахедами": "Флеш" рассказал, какую новую тактику Россия применила во время удара

В среду, 13 мая, российские войска осуществили массированную атаку по Украине, под основным ударом оказались западные регионы. На этот раз во время обстрела враг использовал новую тактику и запускал "Шахеды" вдоль границы с Беларусью.

Об этом рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Какую тактику используют россияне?

Сергей Бескрестнов объяснил, что российские войска каждый раз пытаются изменить тактику применения "Шахедов".

По его словам, этот раз вражеские беспилотники двигались вдоль границы с Беларусью на расстоянии 5 – 10 километров. Они летели буквально один за другим и сразу в большом количестве.

Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на Запад. Наши ребята работают,

– подчеркнул "Флеш".

Также он отметил, что Россия готовится к подобным ударам, проводит разведку украинских средств РЭБ и изучает расположение систем противовоздушной обороны.

Как следствие, задача Украины – предвидеть дальнейшие действия врага.

Как летят российские "Шахеды" / Фото: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Напомним, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат накануне сообщал, что украинская разведка зафиксировала передислокацию российской тактической авиации и ее активность на аэродромах базирования.

Тогда он отметил, что в ближайшие дни украинцы должны оперативно реагировать на тревогу.

Между тем бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом предположил, что дневная атака может растянуться еще и на ночь. По его словам, враг рассчитывает на то, что за световой день силы ПВО истощатся физически, ментально и материально.

Эксперт отметил, что после этого враг может осуществить новую комбинированную атаку с применением ракет – уже ночью.

Что известно об атаке 13 мая?

13 мая, в первой половине дня, в ГУР сообщили, что враг начал масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину, и она, вероятно, будет иметь несколько волн.

Среди основных целей называют энергетические объекты, предприятия оборонно-промышленного комплекса и административную инфраструктуру.

Известно, что во время атаки взрывы раздавались в Ровно и области. Председатель ОГА Александр Коваль заявил, что зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру, в частности, в жилой дом. По предварительной информации, 3 человека погибли и 6 ранены.

Громко также было на Волыни: информация о повреждении зданий и о пострадавших в Луцке пока уточняется. СМИ также сообщают о перекрытии некоторых улиц в Луцке и Ковеле.

Кроме этого, российские войска атаковали дронами Закарпатье. В частности, попадание "Шахеда" зафиксировали в Сваляве – он попал в объект энергетической инфраструктуры. Взрывы раздавались и в Ужгороде, там пока нет информации о последствиях вражеской атаки.