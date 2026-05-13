Массированная атака днем – лишь начало: экс-сотрудник СБУ объяснил циничный замысел России

Россия днем 13 мая запустила дроны и ракеты по территории Украины. В некоторых регионах прозвучали взрывы. В ГУР сообщили, что ожидается несколько волн атак врага.

Цель атаки противника – нанести удары по критической инфраструктуре Украины. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак спрогнозировал в разговоре с 24 Каналом, дальнейшие действия россиян. Он предупредил, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги.

К чему готовятся россияне?

Ступак отметил, что, опираясь на предыдущий опыт массированных обстрелов врага, не трудно предположить, что после небольшого перемирия, атаки продолжатся.

"Рано или поздно они будут. Определенным регионам достанется гораздо больше – атаки будут более интенсивными. Это касается Харьковщины, Днепропетровщины, Запорожья, Одесская область. Туда регулярно прилетает. На Киевщину и западные регионы – несколько меньше. Но россияне выбирают себе цели по собственной логике", – подчеркнул Ступак.

Важно! Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат объяснил, что по данным украинской разведки, враг перебросил свою тактическую авиацию. Также была замечена активизация россиян на аэродромах базирования. Игнат считает, что противник передислоцирует авиацию в глубь российской территории, чтобы защитить ее от БпЛА Украины. В то же время он подчеркнул, что точно указать дату атаки врага не может, поэтому в ближайший период нужно во время воздушных тревог находиться в укрытиях.

Россияне прежде всего осуществляют разведку. А потом, по его словам, попадают в какое-то здание, которая, по их данным, якобы используется Вооруженными Силами Украины для хранения, ремонта техники, возможно, изготовления новых дронов.

Дневная атака является нехарактерной. Мы привыкли к ночным обстрелам, а сейчас днем россияне используют огромное количество дронов. Поэтому можно осторожно предположить, что эта атака может растянуться еще и на ночь,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Враг рассчитывает на то, что за мировой день, как заметил он, Вооруженные Силы Украины, силы ПВО истощатся физически, ментально и материально. Будут отстреляны все средства для сбивания дронов, перехватчики БпЛА.

"А ночью будет новая комбинированная атака с применением ракет. И у россиян, возможно, такой расчет, что ее эффективность будет гораздо большей, чем сейчас", – отметил Иван Ступак.

Обратите внимание! Россияне на 2025 год выпустили по Украине около 55 тысяч дронов типа "Шахед"/"Герань". В первом квартале 2026-го по Украине прилетело ориентировочно 23 тысячи российских БпЛА. Это, по словам бывшего сотрудника СБУ, почти половину прошлогоднего количества. Средняя ежемесячная численность дронов, которые использует враг против Украины, составляет примерно 6500. В марте – 6400, а в мае – почти 6700. Если война не закончится до конца 2026-го, то финальный счет за текущий год может составлять ориентировочно 75 – 80 тысяч.

Он добавил, что количество дронов, которое используют оккупанты, только увеличивается.

Что известно об атаке 13 мая?

В ГУР сообщили, что враг ночью начал масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину, и она, вероятно, будет иметь несколько волн.

В первой волне россияне используют большое количество ударных дронов, чтобы истощить систему ПВО Украины и одновременно нанести удары по гражданским объектам. А в следующей волне противник может выпустить крылатые ракеты воздушного и морского базирования и баллистику. Цель этой атаки – энергетическая инфраструктура, объекты ОПК, административные здания.

Воздушная тревога на Киевщине длится несколько часов – враг атакует регион дронами. В результате обстрела в селе Хотяновка возник пожар в двухэтажном жилом доме. Ранее в Киеве прогремели взрывы, было зафиксировано падение обломков в Оболонском районе.

Россияне также атакуют Одесскую область, где обломки дрона упали на крышу многоэтажки. Из-за удара возникло вспыхнули машины. Из-за обстрела два человека получили ранения.

Также вражеские дроны были зафиксированы в Коломые, где в результате удара возникли перебои в электроснабжении. Кроме того, раздавались взрывы в Луцке и Ровно (в городе есть проблемы со светом)

В Ровно в результате российской атаки фиксируют перебои со светом. Также было громко в Малине Житомирской области.

Напомним, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 11 мая предупредил о возможной опасности в ближайшие три дня после "перемирия". Он отметил, что в эти дни нужно особенно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.