Детали ночной атаки противника рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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По словам Ермака, к сожалению, есть попадания на:

Севера,

Западе Украины,

а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА,

– объяснил глава ОП.

Сколько ракет уничтожили Воздушные силы

В Воздушных силах ВСУ заявили, что противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования. В общем враг застоловывал:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря

8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря,

12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из района Курска,

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.

Бойцы Воздушных сил ВСУ уничтожили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет,

– сообщили в Воздушных силах.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что в результате ракетных ударов фактически все подстанции в черте города и области были повреждены. И именно этот факт вызывает много вопросов, как же львовянам удается оставаться со светом. По его словам, у города достаточно серьезный запас прочности. Также немаловажную роль играет креативность наших энергетиков.