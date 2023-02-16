Деталі нічної атаки ворога розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, на жаль, є влучання на:

Півночі,

Заході України,

а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БпЛА,

– пояснив глава ОП.

Скільки ракет знищили Повітряні сили

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Загалом ворог застовував:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря,

8 крилатих ракет "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря,

12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська,

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Бійці Повітряних сил ЗСУ знищили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет,

– повідомили у Повітряних силах.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що внаслідок ракетних ударів фактично всі підстанції у межах міста й області були ушкоджені. І саме цей факт викликає багато питань щодо того, як же львів'янам вдається залишатися зі світлом. За його словами, у міста є достатньо серйозний запас міцності. Також важливу ролі відіграє креативність наших енергетиків.