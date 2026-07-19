Об этом глава МИД написал в своих социальных сетях.

Как в МИД реагируют на массированную атаку?

Андрей Сибига отметил, что во время атаки россияне применили около четырех десятков ракет – к сожалению, в результате удара есть погибшие и раненые.

Мы призываем к адекватному и решительному ответу. Нам нужно оказать сокрушительное давление на Москву, чтобы положить конец этому террору. Не может быть никаких пауз в ужесточении санкций и изоляции России. 21-й пакет ЕС должен быть разблокирован сейчас,

– подчеркнул он.

Министр также подчеркнул, что нельзя откладывать выполнение договоренностей о поставках дополнительных ракет-перехватчиков, ведь цена промедления измеряется человеческими жизнями.

Кроме того, глава МИД отметил, что сейчас не должно быть пауз в совместной работе над развитием европейской защиты от баллистического террора. По его словам, Украина надеется, что антибаллистическая коалиция будет быстро продвигать свою работу.

Не может быть никаких решений об оправдании военных преступлений России путем восстановления ее прав на международных спортивных соревнованиях. Кровь украинцев на руках спортивных бюрократов, которые предпринимают такие аморальные шаги,

– говорится в посте Сибиги.

Министр добавил, что политика умиротворения не способна остановить Владимира Путина, который пойдет еще дальше, если не применить силу уже сейчас. Он призвал партнеров предоставить Украине все необходимые средства для того, чтобы остановить Россию и положить конец войне.

Напомним, во время массированной атаки 19 июля враг выпустил 166 средств воздушного нападения – 41 ракету и 125 беспилотников различных типов. В частности, россияне применили: 10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 3 противокорабельные ракеты "Оникс", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 125 ударных БПЛА различных типов.

В эпицентре удара оказался Киев. Там в результате атаки погибла 89-летняя женщина, еще 15 человек получили ранения в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах столицы.