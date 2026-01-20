Летело очень много баллистики, Игнат об особенности атаки

Страна-агрессор ночью и утром 20 января терроризировала Украину дронами и ракетами. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат оценил российскую атаку, отметив большое количество баллистических ракет, выпущенных врагом.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, подробности его слов передает 24 Канал.

Актуально За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, это существенно помогло, – Зеленский

Что сказал Игнат о вражеском обстреле?

По словам спикера Воздушных сил, основной удар был направлен на Киевщину. Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры.

Стратегическая их (оккупантов – 24 Канал) цель – заморозить украинцев,

– подчеркнул Игнат.

Он подчеркнул, что на этот раз враг запустил 18 баллистических ракет, продолжая террор городов Украины. Юрий Игнат также сообщил, что силы ПВО смогли уничтожить 14 из них. Этот результат спикер оценил как "довольно высокий результат". Кроме того, украинские защитники неба сбили также 13 из 15 крылатых ракет.

Стоит заметить, что Россия также атаковала Украину противокорабельной ракетой "Циркон".

Какие последствия российской атаки?