Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Сколько сбила ПВО?

В ночь на 22 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, применив ракеты различных типов и более 200 ударных беспилотников. Основными направлениями удара стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области. Силы ПВО предварительно сбили и подавили 186 воздушных целей противника.

По данным Военно-воздушных сил, российские военные провели атаку на Украину противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М" / С-400 / KN-23 и четырьмя крылатыми ракетами "Калибр".

Также противник применил 8 беспилотников "Бандероль" / "Дань-Т" и 212 ударных БПЛА типа Shahed, в том числе реактивных, а также дроны-имитаторы "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 1 "Калибр", 8 "Бандероль" / "Дань-Т" и 177 БПЛА различных типов.

В то же время зафиксированы попадания ракет и ударных беспилотников противника в 22 местах. Еще в четырех местах упали обломки сбитых воздушных целей.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака России продолжается, а в украинском небе остаются вражеские беспилотники, поэтому граждан призвали соблюдать правила безопасности.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, ночью 22 сентября Россия массированно атаковала Днепропетровскую область, применив баллистические ракеты и около 5 "Калибров". Удары почти одновременно пришлись по промышленным предприятиям в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, где вспыхнули пожары. Взрывы также слышали в ряде населенных пунктов Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областей.

По словам начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, в Днепре в результате атаки пострадали 6 человек, двое из них госпитализированы. 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, еще четверо пострадавших – в состоянии средней тяжести, один человек будет лечиться амбулаторно.