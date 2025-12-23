"Больше всего пострадала наша белка": в Житомире на балкон квартиры влетел двигатель от "Шахеда"

Во время массированной атаки 23 декабря в квартиру жителей Житомира влетели обломки вражеского "Шахеда". Одна деталь беспилотника попала в детскую комнату, а двигатель – на балкон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на владельца квартиры Антона Вакуленко.

Какие последствия атаки?

Антон Вакуленко рассказал, что инцидент произошел около 6:50 утра: в это время российская армия атаковала дронами Житомирскую область и другие регионы.

День сегодня не задался: в детскую прилетела вот эта штука от "Шахеда", размером как моя нога. А вот на балкон прилетел мотор от "Шахеда",

– рассказал мужчина.

Во время обстрела семья находилась в относительно безопасном месте квартиры.

После взрыва жена Антона услышала, что стекло разбилось: семья сразу схватила детей и выбежала из комнаты. К счастью, никто не пострадал.

Мы все целы – обошлось без травм. Больше всего пострадала наша белка, которую мы на ночь отнесли в детскую комнату, чтобы она не мешала там, потому что она ночное животное. И эта коробка, прилетевшая в детскую комнату, разбомбила клетку. Но белка жива, с ней все хорошо,

– добавил Антон Вакуленко.

