Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на владельца квартиры Антона Вакуленко.
Какие последствия атаки?
Антон Вакуленко рассказал, что инцидент произошел около 6:50 утра: в это время российская армия атаковала дронами Житомирскую область и другие регионы.
День сегодня не задался: в детскую прилетела вот эта штука от "Шахеда", размером как моя нога. А вот на балкон прилетел мотор от "Шахеда",
– рассказал мужчина.
Во время обстрела семья находилась в относительно безопасном месте квартиры.
После взрыва жена Антона услышала, что стекло разбилось: семья сразу схватила детей и выбежала из комнаты. К счастью, никто не пострадал.
Мы все целы – обошлось без травм. Больше всего пострадала наша белка, которую мы на ночь отнесли в детскую комнату, чтобы она не мешала там, потому что она ночное животное. И эта коробка, прилетевшая в детскую комнату, разбомбила клетку. Но белка жива, с ней все хорошо,
– добавил Антон Вакуленко.
Россияне снова били по Украине: что известно?
Во время атаки 23 декабря россияне запустили 635 ударных беспилотников, около 400 из них – "Шахеды", 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также 35 крылатые ракеты типов Х-101, Искандер-К.
В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. Поэтому по всей стране вынужденно вводят графики аварийных отключений, которые отменят после стабилизации ситуации.
На Житомирщине россияне убили ребенка 2021 года рождения. Также погибшие есть в Киеве, Киевской области и в Хмельницкой области.