Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власника квартири Антона Вакуленка.
Читайте також Основний удар – по Заходу України: Храпчинський сказав, що вишукує ворог під час атак
Які наслідки атаки?
Антон Вакуленко розповів, що інцидент трапився близько 6:50 ранку: у цей час російська армія атакувала дронами Житомирщину та інші регіони.
День сьогодні не задався: у дитячу прилетіла ось ця штука від "Шахеда", розміром як моя нога. А от на балкон прилетів мотор від "Шахеда",
– розповів чоловік.
Під час обстрілу сім'я перебувала у відносно безпечному місці квартири.
Після вибуху дружина Антона почула, що скло розбилося: родина одразу схопила дітей та вибігла з кімнати. На щастя, ніхто не постраждав.
Ми всі цілі – обійшлося без травмувань. Найбільше постраждала наша білка, яку ми на ніч віднесли в дитячу кімнату, щоб вона не заважала там, бо вона нічна тваринка. І оця коробка, що прилетіла в дитячу кімнату, розбомбила клітку. Але білка жива, з нею все добре,
– додав Антон Вакуленко.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Росіяни знову били по Україні: що відомо?
Під час атаки 23 грудня росіяни запустили 635 ударних безпілотників, близько 400 із них – "Шахеди", 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", а також 35 крилаті ракети типів Х-101, Іскандер-К.
Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України. Через це по всій країні вимушено вводять графіки аварійних відключень, які скасують після стабілізації ситуації.
На Житомирщині росіяни вбили дитину 2021 року народження. Також загиблі є у Києві, Київській області та на Хмельниччині.