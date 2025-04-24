Главное о массированной атаке 24 апреля: где прогремели взрывы, какие последствия
В ночь на 24 апреля Россия массированно атаковала Украину. Сначала враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед", а после – атаковал ракетами разных типов.
Взрывы раздавались в разных областях Украины, под ударом в частности оказался и Киев. Все, что известно о взрывах, последствия российской атаки, жертв и пострадавших – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Комбинированный удар по Киеву: известно о погибших, среди пострадавших – дети
Последствия российской массированной атаки
В результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте. По обновленной информации в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар. Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта. В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности. Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. По данным мониторинговых телеграмм-каналов, во время массированной атаки по Украине Россия применила Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также агломерации и области. Атака была комбинированной, сложной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения различных типов. Известно о погибших и большом количестве пострадавших. Ракетная атака продолжалась в несколько этапов: Атака БпЛА длилась 11 часов 25 минут - с 19:03 по 06:28. На месте происшествия в Святошинском районе продолжаются работы по разбору завалов. В ГСЧС Украины сообщили, что Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей. Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами. Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС. Один из последних ударов в Харькове пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. По меньшей мере 2 пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается. Журналисты Суспильного показали первые кадры после атаки на Киев. Сейчас на месте работают все службы, продолжается разбор завалов, ведь под ними могут быть люди. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности. В Запорожской области прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО. Россия осуществила 19 ударов по Харькову за ночь. По словам Игоря Терехова, было 7 ударов крылатыми ракетами и 12 – дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате атаки пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома. Терехов об атаке на Харьков: смотрите видео В Харькове и Павлограде снова прогремела серия мощных взрывов. Обломки БПЛА упали в Подольском районе Киева. Экстренные службы направляются на место. На Киевщине работает ППО. В Киеве снова прогремел взрыв. Количество погибших в Киеве возросло до 2. Также увеличилось количество пострадавших – 54 человека. К сожалению, известно об 1 погибшем в Киеве. Количество пострадавших возросло до 50, из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе и 6 детей. 15 пострадавших получили помощь на месте. В Харькове и Павлограде прогремела серия новых взрывов. Сейчас 41 пострадавший в Киеве. Десяти из них медики оказали помощь на месте. Всех остальных госпитализировали. В том числе – 5 детей. Россияне массированно атакуют Харьков. В городе прогремела серия мощных взрывов. Россияне атакуют Павлоград на Днепропетровщине. В городе прогремели мощные взрывы. Сообщают о взрыве в Харькове. В Киеве прогремел сильный взрыв. Среди 21 пострадавшего, которых госпитализировали медики в Киеве, – трое детей и беременная женщина. В Харькове есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города. Уже известно о 21 травмированном в результате атаки России на Киев. В Киеве снова прогремели взрывы. Кличко сообщил, что наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район Киева. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения и много пострадавших. В Киеве уже известно о 12 пострадавших в результате массированной атаки. В Днепре прогремели взрывы. Вследствие одного из ударов, пришедшегося по Новобаварскому району Харькова, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Информация о пострадавших по состоянию на сейчас отсутствует. Осмотр места прилета продолжается. Харьков подвергся 7 ракетным ударам. Последствия этой атаки уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало. По словам, Николая Калашника, в Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Обнаружен пожар магазина. Информация о пострадавших среди населения не поступала. В Вышгородском районе возник пожар в лесу. В Броварском районе – пожар травяного настила. Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. В Подольском районе Киева в результате падения обломков возгорание в нежилой застройке. Есть разрушения. В Святошинском районе Киева медики госпитализировали еще одного пострадавшего. Киев подвергся комбинированной атаке. Россияне били по столице ракетами разных типов, а также дронами-камикадзе. По состоянию на 01:40: В Святошинском районе Киева пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте. В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки на Киев: В Харькове прогремела серия взрывов. В Святошинском районе Киева в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей. Еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома. В Шевченковском районе Киева зафиксировано возгорание нежилых помещений. В Святошинском районе Киева, предварительно, возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто. Ткаченко добавил, что зафиксировано также падение обломков в Шевченковском районе, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском районах Киева. По словам Тимура Ткаченко, в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются. Взрывы прогремели и в Киевской области. В Киеве прогремели взрывы – работает ПВО. Перед этим в сети сообщали о движении "Калибров" в направлении столицы. В Запорожье слышали взрывы. Там работали силы ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. В Николаеве слышали звук взрыва. В Киевской области работает ППО по "Шахедам". Харьков атаковали "Шахедами". В городе прогремели взрывы.
Последствия атаки в Киевской области
Последствия атаки на Киевщине / Фото Киевская ОГА
Последствия атаки на Киевскую область / Фото Киевская ОГА
Чем атаковала Россия
Массированный удар по Киеву
Последствия атаки на Киев
Россия массированно ударила по Харькову
Последствия атаки на Киевскую область
Главное об атаке на Киев по состоянию на сейчас
В результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте.
По обновленной информации в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар.
Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта.
В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности.
Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
По данным мониторинговых телеграмм-каналов, во время массированной атаки по Украине Россия применила
Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также агломерации и области.
Атака была комбинированной, сложной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения различных типов.
Известно о погибших и большом количестве пострадавших.
Ракетная атака продолжалась в несколько этапов:
Атака БпЛА длилась 11 часов 25 минут - с 19:03 по 06:28.
На месте происшествия в Святошинском районе продолжаются работы по разбору завалов.
В ГСЧС Украины сообщили, что Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.
Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.
Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.
Сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.
Один из последних ударов в Харькове пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. По меньшей мере 2 пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается.
Журналисты Суспильного показали первые кадры после атаки на Киев. Сейчас на месте работают все службы, продолжается разбор завалов, ведь под ними могут быть люди.
В Деснянском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности.
В Запорожской области прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО.
Россия осуществила 19 ударов по Харькову за ночь. По словам Игоря Терехова, было 7 ударов крылатыми ракетами и 12 – дронами-камикадзе типа "Шахед".
В результате атаки пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома.
Терехов об атаке на Харьков: смотрите видео
В Харькове и Павлограде снова прогремела серия мощных взрывов.
Обломки БПЛА упали в Подольском районе Киева. Экстренные службы направляются на место.
На Киевщине работает ППО.
В Киеве снова прогремел взрыв.
Количество погибших в Киеве возросло до 2. Также увеличилось количество пострадавших – 54 человека.
К сожалению, известно об 1 погибшем в Киеве. Количество пострадавших возросло до 50, из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе и 6 детей. 15 пострадавших получили помощь на месте.
В Харькове и Павлограде прогремела серия новых взрывов.
Сейчас 41 пострадавший в Киеве. Десяти из них медики оказали помощь на месте. Всех остальных госпитализировали. В том числе – 5 детей.
Россияне массированно атакуют Харьков. В городе прогремела серия мощных взрывов.
Россияне атакуют Павлоград на Днепропетровщине. В городе прогремели мощные взрывы.
Сообщают о взрыве в Харькове.
В Киеве прогремел сильный взрыв.
Среди 21 пострадавшего, которых госпитализировали медики в Киеве, – трое детей и беременная женщина.
В Харькове есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.
Уже известно о 21 травмированном в результате атаки России на Киев.
В Киеве снова прогремели взрывы.
Кличко сообщил, что наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район Киева. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения и много пострадавших.
В Киеве уже известно о 12 пострадавших в результате массированной атаки.
В Днепре прогремели взрывы.
Вследствие одного из ударов, пришедшегося по Новобаварскому району Харькова, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Информация о пострадавших по состоянию на сейчас отсутствует. Осмотр места прилета продолжается.
Харьков подвергся 7 ракетным ударам. Последствия этой атаки уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало.
По словам, Николая Калашника, в Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Обнаружен пожар магазина. Информация о пострадавших среди населения не поступала.
В Вышгородском районе возник пожар в лесу.
В Броварском районе – пожар травяного настила.
Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
В Подольском районе Киева в результате падения обломков возгорание в нежилой застройке. Есть разрушения.
В Святошинском районе Киева медики госпитализировали еще одного пострадавшего.
Киев подвергся комбинированной атаке. Россияне били по столице ракетами разных типов, а также дронами-камикадзе.
По состоянию на 01:40:
В Святошинском районе Киева пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте.
В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки на Киев:
В Харькове прогремела серия взрывов.
В Святошинском районе Киева в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей. Еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома.
В Шевченковском районе Киева зафиксировано возгорание нежилых помещений.
В Святошинском районе Киева, предварительно, возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто.
Ткаченко добавил, что зафиксировано также падение обломков в Шевченковском районе, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском районах Киева.
По словам Тимура Ткаченко, в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются.
Взрывы прогремели и в Киевской области.
В Киеве прогремели взрывы – работает ПВО. Перед этим в сети сообщали о движении "Калибров" в направлении столицы.
В Запорожье слышали взрывы. Там работали силы ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
В Николаеве слышали звук взрыва.
В Киевской области работает ППО по "Шахедам".
Харьков атаковали "Шахедами". В городе прогремели взрывы.