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24 Канал Новости Украины Главное о массированной атаке 24 апреля: где прогремели взрывы, какие последствия
24 апреля, 06:25
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Главное о массированной атаке 24 апреля: где прогремели взрывы, какие последствия

Анжелика Байбак

В ночь на 24 апреля Россия массированно атаковала Украину. Сначала враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед", а после – атаковал ракетами разных типов.

Взрывы раздавались в разных областях Украины, под ударом в частности оказался и Киев. Все, что известно о взрывах, последствия российской атаки, жертв и пострадавших – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Комбинированный удар по Киеву: известно о погибших, среди пострадавших – дети

Последствия российской массированной атаки

07:04, 24 апреля

Последствия атаки в Киевской области

В результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте.

По обновленной информации в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар.


Последствия атаки на Киевщине / Фото Киевская ОГА

Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта.

В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности.


Последствия атаки на Киевскую область / Фото Киевская ОГА

Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

06:51, 24 апреля

Россияне атаковали Запорожье "Шахедами".

Повреждено административное здание и окна в доме рядом. Прошло без пострадавших.


Запорожье после атаки / Фото Запорожская ОГА

06:30, 24 апреля

Чем атаковала Россия

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, во время массированной атаки по Украине Россия применила

  • крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95МС из Волгоградской и Саратовской областей;
  • крылатые ракеты морского базирования 3м14 комплекса "Калибр", запущены флотом из акватории Черного моря;
  • баллистические ракеты типа "Искандер-М" / KN-23, запущены из Воронежской области;
  • авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69;
  • ударные БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера", др.

Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также агломерации и области.

Атака была комбинированной, сложной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения различных типов.

Известно о погибших и большом количестве пострадавших.

Ракетная атака продолжалась в несколько этапов:

  • 1-я атака крылатых ракет: 49 минут - с 00:28 по 01:17;
  • Атака баллистикой: 31 минута - с 01:05 по 01:36;
  • 2-я атака крылатых ракет: 40 минут - с 03:46 по 04:26;
  • 3-я атака крылатых ракет: 1 час 15 минут - с 04:00 по 05:15;
  • 4-я атака крылатых ракет: 39 минут - с 05:17 по 05:56.

Атака БпЛА длилась 11 часов 25 минут - с 19:03 по 06:28.

06:27, 24 апреля

На месте происшествия в Святошинском районе продолжаются работы по разбору завалов.

06:06, 24 апреля

Массированный удар по Киеву

В ГСЧС Украины сообщили, что Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.

Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.

Сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.


Киев после массированной атаки / Фото ГСЧС Украины

05:23, 24 апреля

Один из последних ударов в Харькове пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. По меньшей мере 2 пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается.

05:15, 24 апреля

Последствия атаки на Киев

Журналисты Суспильного показали первые кадры после атаки на Киев. Сейчас на месте работают все службы, продолжается разбор завалов, ведь под ними могут быть люди.

05:12, 24 апреля

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности.

05:12, 24 апреля

В Запорожской области прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО.

05:09, 24 апреля

Россия массированно ударила по Харькову

Россия осуществила 19 ударов по Харькову за ночь. По словам Игоря Терехова, было 7 ударов крылатыми ракетами и 12 – дронами-камикадзе типа "Шахед".

В результате атаки пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома.

Терехов об атаке на Харьков: смотрите видео

04:52, 24 апреля

В Харькове и Павлограде снова прогремела серия мощных взрывов.

04:22, 24 апреля

Обломки БПЛА упали в Подольском районе Киева. Экстренные службы направляются на место.

04:10, 24 апреля

На Киевщине работает ППО.

04:04, 24 апреля

В Киеве снова прогремел взрыв.

03:54, 24 апреля

Количество погибших в Киеве возросло до 2. Также увеличилось количество пострадавших – 54 человека.

03:39, 24 апреля

К сожалению, известно об 1 погибшем в Киеве. Количество пострадавших возросло до 50, из них медики госпитализировали 35 человек, в том числе и 6 детей. 15 пострадавших получили помощь на месте.

03:33, 24 апреля

В Харькове и Павлограде прогремела серия новых взрывов.

03:31, 24 апреля

Сейчас 41 пострадавший в Киеве. Десяти из них медики оказали помощь на месте. Всех остальных госпитализировали. В том числе – 5 детей.

03:10, 24 апреля

Россияне массированно атакуют Харьков. В городе прогремела серия мощных взрывов.

03:08, 24 апреля

Россияне атакуют Павлоград на Днепропетровщине. В городе прогремели мощные взрывы.

03:04, 24 апреля

Сообщают о взрыве в Харькове.

03:02, 24 апреля

В Киеве прогремел сильный взрыв.

02:55, 24 апреля

Среди 21 пострадавшего, которых госпитализировали медики в Киеве, – трое детей и беременная женщина.

02:46, 24 апреля

В Харькове есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.

02:36, 24 апреля

Уже известно о 21 травмированном в результате атаки России на Киев.

02:32, 24 апреля

В Киеве снова прогремели взрывы.

02:24, 24 апреля

Кличко сообщил, что наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район Киева. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения и много пострадавших.

02:22, 24 апреля

В Киеве уже известно о 12 пострадавших в результате массированной атаки.

02:20, 24 апреля

В Днепре прогремели взрывы.

02:18, 24 апреля

Вследствие одного из ударов, пришедшегося по Новобаварскому району Харькова, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Информация о пострадавших по состоянию на сейчас отсутствует. Осмотр места прилета продолжается.

02:07, 24 апреля

Харьков подвергся 7 ракетным ударам. Последствия этой атаки уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало.

02:02, 24 апреля

Последствия атаки на Киевскую область

По словам, Николая Калашника, в Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Обнаружен пожар магазина. Информация о пострадавших среди населения не поступала.

В Вышгородском районе возник пожар в лесу.

В Броварском районе – пожар травяного настила.

Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

01:57, 24 апреля

В Подольском районе Киева в результате падения обломков возгорание в нежилой застройке. Есть разрушения.

01:53, 24 апреля

В Святошинском районе Киева медики госпитализировали еще одного пострадавшего.

01:49, 24 апреля

Главное об атаке на Киев по состоянию на сейчас

Киев подвергся комбинированной атаке. Россияне били по столице ракетами разных типов, а также дронами-камикадзе.

По состоянию на 01:40:

  • Голосеевский район: два пожара в результате вражеской атаки.
  • Шевченковский район: четыре пожара.
  • Святошинский район: предварительно возгорания на трех локациях. Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе - ребенок. Есть попадания по гражданской инфраструктуре.
01:47, 24 апреля

В Святошинском районе Киева пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте.

01:41, 24 апреля

В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка.

01:33, 24 апреля

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки на Киев:

  • В Голосеевском районе падение вероятно обломков БПЛА возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации – автомобили.
  • В Шевченковском районе попадание обломков в нежилое здание.
  • В Святошинском – предварительно возгорание дома. Во дворе другого дома горят авто.
  • В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей.
01:33, 24 апреля

В Харькове прогремела серия взрывов.

01:27, 24 апреля

В Святошинском районе Киева в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей. Еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома.

01:21, 24 апреля

В Шевченковском районе Киева зафиксировано возгорание нежилых помещений.

01:20, 24 апреля

В Святошинском районе Киева, предварительно, возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто.

01:16, 24 апреля

Ткаченко добавил, что зафиксировано также падение обломков в Шевченковском районе, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском районах Киева.

01:13, 24 апреля

По словам Тимура Ткаченко, в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются.

01:09, 24 апреля

Взрывы прогремели и в Киевской области.

01:04, 24 апреля

В Киеве прогремели взрывы – работает ПВО. Перед этим в сети сообщали о движении "Калибров" в направлении столицы.

00:48, 24 апреля

В Запорожье слышали взрывы. Там работали силы ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

00:07, 24 апреля

В Николаеве слышали звук взрыва.

23:41, 23 апреля

В Киевской области работает ППО по "Шахедам".

23:32, 23 апреля

Харьков атаковали "Шахедами". В городе прогремели взрывы.