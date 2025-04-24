Главное о массированной атаке 24 апреля: где прогремели взрывы, какие последствия

В ночь на 24 апреля Россия массированно атаковала Украину. Сначала враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед", а после – атаковал ракетами разных типов.

Взрывы раздавались в разных областях Украины, под ударом в частности оказался и Киев. Все, что известно о взрывах, последствия российской атаки, жертв и пострадавших – сообщает 24 Канал.

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Последствия российской массированной атаки