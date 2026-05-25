Россия пыталась перегрузить украинскую ПВО: в ISW объяснили особенность атаки 24 мая

Российские войска все чаще используют массированные атаки беспилотниками, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО и повысить эффективность дальнейших ракетных ударов на фоне высокого уровня перехвата дронов.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 24 мая.

Какую тактику враг использовал во время атаки?

Во время ночной атаки 24 мая украинские силы ПВО сбили 91,5% всех дронов, 36,7% баллистических ракет типа "Искандер-М" и С-300, а также 81,5% крылатых ракет.

Советник министра обороны по вопросам оборонных технологий и эксперт по дронам и радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что уровень перехвата "Шахедов" превысил средний показатель за последние шесть месяцев, а дроны-перехватчики сбили более 40% всех уничтоженных БпЛА.

Бескрестнов также заявил, что комбинированная атака включала реактивные дроны "Герань-3" и "Герань-4". По его словам, характер полета и относительно небольшое количество дистанционно управляемых "Шахедов" свидетельствуют о том, что российские войска пытались перегрузить украинскую ПВО перед запуском ракет.

Ранее российские войска уже применяли такую тактику – в течение длительного времени запускали дроны, которые украинская ПВО в основном успешно перехватывает, а уже после этого били баллистическими ракетами, которые сложнее сбивать.

Также, как отмечают в ISW, обстрел 24 мая стал самым массированным по количеству ракет с декабря 2024 года – Россия воспользовалась дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые Украина использует для противодействия баллистическим ракетам.

Интересно! Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что проблема заключается не только в ракетах для ПВО, но и в подходе союзников к их передаче. По его словам, Украине все больше придется искать собственные решения, потому что надеяться только на внешнюю помощь уже опасно. Сейчас часть давления также уже пытаются уменьшить европейцы, которые ищут возможность действовать активнее

Напомним, во время массированного обстрела 24 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 604 цели, речь идет о 55 ракетах и 549 беспилотниках.

Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей.