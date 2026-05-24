Зеленский обсудил ночной массированный удар с европейскими лидерами: как реагирует мир

В ночь на 24 мая российские войска осуществили массированный удар по Украине, главной целью был Киев. Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил вражеский обстрел с европейскими партнерами.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

Владимир Зеленский отметил, что в результате ночной атаки был поврежден музей Чернобыля, Национальный художественный музей, а также здание, где располагался офис немецкого телеканала ARD.

По состоянию на момент публикации сообщалось о 69 пострадавших в Киеве и двух погибших.

Глава государства добавил, что уже провел разговоры с президентом Франции и премьер-министром Норвегии, планируется также дальнейшая коммуникация с партнерами.

Спасибо всем, кто не молчит о том, что делает Россия. Они воюют только против наших людей, против нашей памяти, истории, против всего, что формирует нормальную человеческую жизнь. Важно, чтобы Россия понимала, что за все эти преступления они будут нести ответственность,

– подчеркнул Зеленский.

Ряд мировых лидеров также публично осудили российские удары по гражданским объектам в Киеве и других городах.

В частности, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, новый массированный удар по Киеву демонстрирует, что "террор против гражданского населения остается ключевым инструментом войны Кремля”.

Сотни дронов и ракет, запущенных за ночь по жилым районам, школам и гражданской инфраструктуре, лишь еще раз демонстрируют жестокость России и ее пренебрежение к человеческой жизни,

– написал политик.

Отдельно он подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Между тем президент Молдовы Майя Санду назвала атаку военным преступлением и заявила, что убийства гражданских не могут оставаться без ответа. По ее словам, реакцией должна стать большая поддержка Украины и большее давление на Россию.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия снова атаковала жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что сейчас необходимо усиливать давление на российскую военную машину и продолжать поддержку Украины.

Массированный обстрел также прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна. Он заявил, что удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре являются неприемлемыми актами террора.

Эстония стоит рядом с Украиной до победы,

– подытожил глава МИД.

Напомним, этой ночью во время обстрела Россия в третий раз применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" – она попала в район Белой Церкви Киевской области.

По данным OSINT-сообщества, ракета попала по гаражному кооперативу. Впоследствии в Киевской ОВА подтвердили повреждения гаражей и зданий предприятия в Белоцерковском районе.